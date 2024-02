Le comité d’examen architectural de Mobile présente un examen de la station-service dans le quartier historique

Le comité d’examen architectural de Mobile a choisi mercredi de déposer une demande visant à installer une station-service Murphy USA à l’angle des rues Government et Broad Street, à la suite du tollé des habitants des quartiers historiques voisins de la ville.

Plus de 100 personnes se sont présentées mercredi à la réunion de l’ARB pour s’opposer à la station-service, qui aurait comporté huit pompes et un dépanneur. Le terrain abrite une pharmacie CVS qui a fermé ses portes en 2023 et est depuis désertée.

Suite à l’opposition intense des voisins, des membres de l’ARB et du conseiller municipal de Mobile, William Carroll, le demandeur a demandé que la station-service soit déposée plutôt que carrément refusée. Casey Pipes, un avocat local représentant le promoteur de la station-service proposée, a déclaré à l’ARB qu’il examinerait les commentaires présentés lors de la réunion.

Les résidents du quartier historique d’Oakleigh Garden, dans lequel se trouverait cette station-service, ont fait valoir qu’elle était incompatible avec le quartier. Non seulement la conception proposée ne correspondait pas au caractère historique du quartier, ont-ils soutenu, mais les lumières vives de la station-service perturberaient les maisons à proximité et la station-service attirerait davantage de trafic et de vagabondage dans la région.

“Chaque aspect de la conception proposée est incompatible avec le caractère de l’un des quartiers historiques les plus emblématiques de Mobile”, a déclaré Jaime Betbeze, un résident d’Oakleigh et représentant du quartier à l’ARB, lors de la réunion.

Jaime Betbeze, un résident du quartier historique d’Oakleigh Garden et son représentant à la Commission de développement historique de Mobile, tient des affiches lors de la réunion du Conseil d’examen architectural de la ville de Mobile, le mercredi 21 février 2024. Betbeze était l’un des plus de 100 résidents qui s’est présenté à la réunion en opposition au projet de station-service à Oakleigh. (Photo de Margaret Kates | [email protected])

Les résidents des autres quartiers historiques de Mobile se sont également présentés. Tommy Lea, un résident du quartier historique de DeTonti Square et un représentant de l’Église Méthodiste Unie de Government Street, a pris la parole lors de la réunion pour exprimer l’opposition de l’Église au projet. L’église se trouve juste en face de l’endroit où se trouverait la station-service.

Carroll, qui représente le Oakleigh Garden District et vit à quelques pâtés de maisons de l’endroit où se trouverait la station-service, a fait valoir que l’approbation de la station-service serait un nouvel échec de la part de la ville à préserver le caractère de ses quartiers historiques.

“Pour dire que cette station-service répond aux directives historiques, vous ne nous laisserez jamais construire cela”, a déclaré Carroll, qui travaille dans la construction dans les quartiers historiques de Mobile, lors de la réunion. « Quand allons-nous arrêter de permettre des « changements acceptables » ou des « erreurs acceptables » ?

Pipes a fait valoir que les demandeurs n’étaient pas tenus – et n’essayaient pas non plus – de construire une structure historiquement exacte. Au contraire, la station-service ne « porterait pas atteinte » à l’intégrité historique du quartier, a-t-il soutenu, ce qui est tout ce qui est requis pour une nouvelle construction dans les quartiers historiques.

Mais les membres de l’ARB n’ont pas été convaincus par cet argument. Ils ont fait valoir que la station-service à huit pompes était fondamentalement incompatible avec le quartier. Certains membres du conseil d’administration sont même allés plus loin et ont critiqué le rapport rédigé par le personnel chargé du développement historique de la ville, selon lequel la conception était globalement conforme aux directives de la ville en matière de construction dans les quartiers historiques.

“Une station-service à huit pompes est conçue et semble servir ce qui est plus approprié pour une bretelle de sortie d’une autoroute”, a déclaré Cameron Traylor, membre de l’ARB, lors de la réunion. “Je ne vois malheureusement pas comment une station-service à huit ou six pompes pourrait un jour être compatible.”

La station-service a attiré l’attention de la ville pour la première fois en décembre dernier, a déclaré Christine Dawson, directrice du développement historique de la ville de Mobile, lors de la réunion, lorsque Murphy USA a demandé un permis de construire. Le terrain où se trouverait la station-service est la zone B-4, « quartier général des affaires », et conformément aux règlements de zonage de la ville, les stations-service sont autorisées de droit dans ces quartiers.

Mais comme le terrain se trouve dans un quartier historique, la station-service a été référée à l’ARB, et la ville ne peut pas délivrer de permis de construire sans un certificat d’adéquation (COA) de l’ARB. Lorsque la demande a été soumise pour la première fois au bureau de préservation du patrimoine historique de la ville, elle ne respectait pas les directives de la ville. Mais au cours des derniers mois, a déclaré Dawson, la conception a été modifiée pour être conforme.

À la suite de la réunion, le maire de Mobile, Sandy Stimpson, a publié la déclaration suivante : « Nous ne pouvons pas empiéter sur les droits individuels des propriétaires privés. Cependant, en tant que maire, j’ai l’intention de veiller à ce que les mécanismes déjà en place pour préserver les quartiers historiques soient pleinement utilisés afin que tout développement proposé s’intègre parfaitement dans le tissu de cet important quartier. J’ai pleinement confiance dans la capacité du Conseil d’examen de l’architecture à faire son travail.

Le quartier historique d’Oakleigh Garden est l’un des quartiers les plus anciens de Mobile et est devenu au cours de la dernière décennie l’un des quartiers les plus demandés de la ville. Plus tôt ce mois-ci, les promoteurs Wendy Gavras Butler et Trae Corte, basés à Fairhope, ont annoncé qu’ils construiraient The Residences at Oakleigh, un lotissement prévu de sept lots dans les rues Church et Marine. Le lotissement proposé serait à quelques pâtés de maisons de la station-service.

Pan American Engineers, une société d’ingénierie basée à Alexandria, en Louisiane, a demandé l’approbation de la station-service au nom de Murphy USA.