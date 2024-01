Le comité d’éthique se réunira cette semaine pour discuter du voyage de Trudeau en Jamaïque

Michael Barrett, député conservateur et porte-parole en matière d’éthique, a déclaré dans une vidéo publiée sur X, anciennement Twitter, que le comité parlementaire sur l’éthique serait rappelé cette semaine parce qu’« il est extrêmement important » que les députés découvrent si Trudeau a induit les Canadiens en erreur ou si l’éthique a été induite en erreur. le commissaire.

L’avis officiel a été publié plus tard dans la journée. Elle aura lieu mercredi matin de 10h30 à 12h30, pendant laquelle Les conservateurs espèrent adopter une motion visant à étudier et à entendre des témoins concernant le dernier voyage de Trudeau.

Nancy Vohl, la greffière du comité d’éthique, a déclaré au National Post qu’il y avait une demande de réunion d’urgence de la part de quatre membres du comité et que l’équipe de lundi matin était encore en train de vérifier quand la réunion pourrait avoir lieu.

« S’il n’a rien à cacher, il n’y a aucune raison pour qu’il ne divulgue pas la correspondance qu’il a eue avec le commissaire à l’éthique. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas dire la vérité aux Canadiens et aux parlementaires à ce sujet », a déclaré Barrett.

« Même si nous pouvons confirmer que le bureau a été consulté avant les vacances prises par le premier ministre, la Loi sur les conflits d’intérêts et le Code régissant les conflits d’intérêts des députés nous obligent à garder certaines informations confidentielles. Nous ne sommes pas autorisés à discuter des informations que les titulaires de charge publique et les députés divulguent au commissaire », a déclaré Melanie Rushworth dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le Post a ensuite révélé que Trudeau, son épouse Sophie Grégoire Trudeau – dont il s’est légalement séparé en août – et leurs trois enfants avaient séjourné dans la villa de Francfort, qui se loue plus de 9 300 $ par nuit pendant la période de Noël, selon le site Internet du domaine.

Rushworth a ajouté que le commissaire à l’éthique n’approuve ni « n’autorise » les voyages des politiciens et qu’il a un rôle à jouer pour garantir que les dispositions relatives aux cadeaux de la Loi et du Code sont respectées. L’une des exceptions autorise les cadeaux ou autres avantages offerts par un parent ou un ami.

Cela n’a pas empêché Barrett d’écrire une lettre au commissaire à l’éthique la semaine dernière pour soulever des questions sur la légalité et l’éthique d’accepter un cadeau aussi coûteux d’un ami, et pour demander si Trudeau avait accepté de séjourner gratuitement dans le domaine de luxe.

«S’il y a une différence entre le tableau dressé pour vous et la réalité qui s’est confirmée, il semblerait que vous ayez pu être victime d’une tromperie délibérée et, par conséquent, je crois qu’il vous incombe de déterminer si le Premier ministre a une fois de plus violé les lois fédérales sur l’éthique », a-t-il écrit.

Le bureau du commissaire à l’éthique n’a pas pu confirmer dans l’immédiat s’il avait lancé une enquête sur l’affaire et qu’il lui était interdit de discuter des enquêtes en cours « afin d’assurer l’intégrité du processus ».

