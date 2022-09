Le comité d’éthique garde “l’action” secrète suite à une plainte contre Noem

SIOUX FALLS, SD (AP) – Le comité d’éthique du Dakota du Sud ne divulguera pas publiquement «l’action appropriée» qu’il a prise après avoir trouvé des preuves La gouverneure Kristi Noem est intervenue auprès d’une agence d’État pour influencer la demande de sa fille pour une licence d’évaluateur immobilier, un avocat pour le conseil d’administration a déclaré à l’Associated Press.

Le Government Accountability Board de l’État a été créé pour vérifier toute faute commise par des fonctionnaires de l’État, et la question de savoir s’il fallait discipliner le gouverneur républicain a présenté son premier test majeur.

Un avocat engagé par le conseil, Mark Haigh, a répondu à une demande de dossiers ouverts en disant à l’AP cette semaine que la réponse du conseil resterait “confidentielle”.

Les trois juges à la retraite du conseil d’administration examinant la plainte ont voté à l’unanimité le mois dernier pour conclure qu’il y avait des preuves que Noem, qui est considérée comme une candidate potentielle à la Maison Blanche en 2024, s’est engagée dans un conflit d’intérêts et des malversations lorsqu’elle a tenu une réunion en juillet 2020 qui l’incluait. sa fille, Kassidy Peters, et les principaux décideurs de la licence de Peters quelques jours seulement après que l’agence eut décidé de lui refuser une licence. Après la réunion, Peters a eu une autre occasion de démontrer qu’elle pouvait répondre aux normes fédérales et a finalement obtenu la licence.

Mais le conseil a semblé laisser Noem décider de se défendre lors d’une audience publique, connue sous le nom d’audience de cas contesté, ou simplement d’accepter «l’action appropriée» et de laisser l’affaire mourir tranquillement. Alors que la date limite était passée la semaine dernière pour contester les conclusions du conseil, Noem est resté silencieux et l’avocat du conseil a déclaré que l’affaire restait close.

“Tout cela ressemble, franchement, à un comité d’éthique essayant de se livrer à une dissimulation”, a déclaré Kathleen Clark, professeure de droit spécialisée en éthique gouvernementale à la Washington University in St. Louis School of Law.

Après avoir examiné les statuts du conseil, Clark a souligné que la loi du Dakota du Sud stipule que le conseil “doit” tenir une audience de cas contesté si les membres du conseil votent qu’il y a suffisamment de preuves pour croire qu’un fonctionnaire a commis une faute. Ce vote déclenche alors une loi qui rend les dossiers du conseil ouverts au public.

“Cela semble être une fin de course autour de la transparence et de la divulgation requises”, a ajouté Clark.

Les membres du conseil d’administration n’ont pas répondu à une demande de commentaires sur leur action ou ont refusé de commenter mardi. L’avocat du conseil a précédemment déclaré qu’il “se conformait pleinement” à toutes les exigences de la loi.

Le conseil, qui a délibéré sur les plaintes pendant près d’un an lors d’une série de réunions à huis clos, n’a jamais traité une affaire aussi médiatisée depuis sa création en 2017. Il a navigué dans des lois non testées qui ne pouvaient pas anticiper le contexte autour de la plainte : Jason Ravnsborg, qui faisait l’objet de pressions de la part de Noem pour qu’il démissionne de son poste de procureur général pour sa conduite dans un accident de voiture mortel, a annoncé qu’il déposait la plainte auprès du conseil peu de temps après que l’AP ait rendu compte du rôle pratique de Noem dans l’obtention du permis de sa fille.

Le comité d’audit de la législature du Dakota du Sud, contrôlé par les républicains, a également approuvé à l’unanimité un rapport en mai selon lequel la fille de Noem avait bénéficié d’un traitement préférentiel.

Les membres du conseil ont précédemment déclaré que les lois qui le régissent ne sont pas clairement énoncées.

Karen Soli, une ancienne législatrice démocrate de l’État qui a aidé à créer le conseil, a suggéré que le conseil est censé avoir un certain pouvoir discrétionnaire, le décrivant comme “un moyen discret et en coulisse de faire savoir à quelqu’un qu’il faisait quelque chose de mal dans l’État”. gouvernement.”

Le conseil est autorisé par la loi à émettre une réprimande privée. Mais la loi stipule qu’il peut prendre cette mesure à la fin d’une audience contestée et après avoir déterminé, par un vote à la majorité, qu’il y a eu faute.

John Pelissero, chercheur au Markkula Center for Applied Ethics de l’Université de Santa Clara, a déclaré qu’il était de bonne pratique pour les comités d’éthique “d’être aussi transparents que possible” une fois qu’ils ont agi.

Dans les États et les gouvernements locaux, les comités d’éthique suivent diverses procédures, a-t-il déclaré, mais a ajouté: “La plupart annoncent les actions finales au public.”

Stephen Groves, l’Associated Press