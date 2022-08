Le comité d’éthique du SD demande à Noem s’il faut combattre les allégations

SIOUX FALLS, SD (AP) – La conclusion d’un comité d’éthique du Dakota du Sud selon laquelle la gouverneure Kristi Noem pourrait avoir commis une faute en intervenant dans la demande de sa fille pour une licence d’évaluateur immobilier n’est probablement pas le dernier mot en la matière. Mais la quantité exacte de choses qui sortent de l’épisode dépend peut-être de la gouverneure républicaine elle-même.

Le Government Accountability Board de l’État semble laisser Noem décider de se défendre lors d’une audience publique ou simplement d’accepter une “action appropriée” que le conseil n’a pas détaillée. Cela présente à Noem un choix: s’en tenir à sa défense qu’elle n’a rien fait de mal et combattre les allégations lors d’une audience publique ou laisser l’affaire mourir tranquillement tout en acceptant l’action du conseil.

La façon dont Noem gère la question ne nuira peut-être pas à ses perspectives de réélection cette année dans une course où elle est fortement favorisée pour remporter un deuxième mandat. Mais cela peut être important sur la route pour une politicienne qui s’est méthodiquement positionnée pour progresser dans la politique nationale, y compris pour une éventuelle élection présidentielle en 2024.

Jusqu’à présent, Noem a choisi de se battre – du moins dans la sphère publique. Le porte-parole de sa campagne de réélection, Ian Fury, s’en est pris au conseil d’administration après qu’il se soit déplacé contre elle lundi, qualifiant l’action du conseil d’administration d'”illégale” et décrivant les plaintes contre elle comme l’œuvre d’un ennemi politique aigri. Ils ont été déposés l’année dernière par Jason Ravnsborg, l’ancien procureur général républicain, alors qu’il faisait face à des pressions de Noem pour démissionner après avoir heurté et tué un piéton avec sa voiture en 2020.

Mais ni son bureau ni sa campagne n’ont répondu à la question de savoir si elle combattra les allégations par le biais d’une audience contestée devant le conseil, qui a été créé en 2017 et n’a jamais traité un cas comme celui de Noem. Une telle procédure permettrait aux trois juges à la retraite du conseil d’examiner publiquement comment elle a joué un rôle pratique dans une agence d’État pendant qu’elle évaluait la demande de sa fille pour une licence d’évaluateur.

Comme l’a rapporté pour la première fois l’Associated Press, Noem a tenu une réunion en juillet 2020 avec sa fille, Kassidy Peters, et les principaux décideurs du permis de Peters quelques jours seulement après que l’agence a décidé de refuser une licence. Après la réunion, Peters a eu une autre occasion de démontrer qu’elle pouvait répondre aux normes fédérales et a finalement obtenu la licence.

En acceptant l’action du conseil, Noem pourrait éviter une audience publique sur un épisode qui a suscité la condamnation d’experts en éthique du gouvernement, de ses rivaux politiques et même de certains législateurs républicains. Ravnsborg a déclaré que c’était l’inquiétude des législateurs qui l’avait incité à envoyer la plainte au conseil.

“Nous devrons attendre que le bureau du gouverneur prenne une décision”, a déclaré Gene Kean, qui a été nommé au Government Accountability Board après avoir servi plus de deux décennies en tant que juge de la cour de circuit de l’État et président de l’Association des juges de l’État. “C’est une sorte de clé de voûte dans ce truc.”

Mais abandonner le combat pourrait également avoir des retombées politiques pour Noem, a déclaré Alex Conant, un stratège du GOP qui travaillait auparavant comme directeur des communications pour la campagne présidentielle de Marco Rubio en 2016.

“Si elle n’a pas une bonne explication ou est incapable de pivoter, cela pourrait être quelque chose qui la suit”, a déclaré Conant.

Le conseil d’administration n’a pas annoncé publiquement les mesures qu’il pourrait prendre contre le gouverneur. Ses options dans la loi de l’État permettent une réprimande, une directive d’effectuer des travaux d’intérêt général ou des cours, ainsi que d’autres résolutions «informelles» que le gouverneur devrait accepter. Les statuts ne décrivent pas ce que le service communautaire ou les « cours » pourraient être.

John Pelissero, chercheur au Markkula Center for Applied Ethics de l’Université de Santa Clara, a déclaré qu’il était “inhabituel” qu’un comité d’éthique n’annonce pas publiquement l’action qu’il prend contre un fonctionnaire accusé.

“Cela manque de transparence s’ils n’annoncent pas le niveau de responsabilité”, a-t-il déclaré. “Cela a le potentiel de saper la confiance du public dans le conseil de responsabilité et dans le gouvernement de l’État en général.”

Pendant ce temps, le comité d’éthique a pris une autre mesure lundi qui pourrait non seulement constituer une faute éthique, mais aussi une illégalité. Le conseil a demandé au procureur général de l’État d’enquêter sur la pratique de Noem consistant à voler à bord d’avions d’État pour se rendre à des rassemblements organisés par des groupes politiques tels que la Coalition juive républicaine et la National Rifle Association. La loi de l’État interdit à l’avion d’être utilisé pour autre chose que les affaires de l’État, bien que Noem ait déclaré qu’elle agissait en tant qu’ambassadrice de l’État.

Le challenger au poste de gouverneur de Noem, le représentant de l’État démocrate Jamie Smith, s’est jeté sur la question mardi et a appelé le procureur général Mark Vargo à se récuser et à nommer un procureur spécial.

Vargo a joué un rôle de premier plan dans le conflit entre Noem et Ravnsborg plus tôt cette année en menant les poursuites en destitution contre Ravnsborg au Sénat pour ses actions et en rendant compte de l’accident de 2020 qui a tué un piéton. Après que les sénateurs ont condamné Ravnsborg pour des accusations, dont une alléguant qu’il avait induit les enquêteurs en erreur, et l’ont démis de ses fonctions, Noem – qui avait demandé sa destitution – a nommé Vargo procureur général par intérim.

Vargo a déclaré cette semaine qu’il n’avait pas pris la décision de se retirer ou non de l’enquête sur les avions de l’État, même s’il a publié une déclaration disant que toute enquête resterait confidentielle.

Pelissero, l’expert en éthique, a accepté, affirmant qu’il y avait déjà une perception d’un conflit d’intérêts clair. Et David Cleveland, professeur à la faculté de droit de l’Université du Minnesota, spécialisé en éthique juridique, a fait référence aux règles de conduite professionnelle qui interdisent aux avocats les cas où ils ont un conflit d’intérêts ou ont un intérêt personnel.

Même certains législateurs républicains ont déclaré que Vargo devrait se récuser.

“Personnellement, je pense qu’il est juste qu’il se récuse immédiatement et nomme un avocat spécial”, a déclaré le représentant républicain Scott Odenback. “Afin qu’il y ait une foi et une confiance continues dans le processus que vous êtes tenu responsable, peu importe qui vous êtes.”

Stephen Groves, l’Associated Press