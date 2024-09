Le comité d’éthique de la ville abandonne la plainte alléguant des violations de campagne de « Jay Baker »

6 septembre — Après une enquête de plusieurs mois, le comité d’éthique et de révision des campagnes de Santa Fe a voté vendredi pour rejeter une plainte déposée par la conseillère municipale Pilar Faulkner alléguant que le critique pseudonyme de Facebook, Jay Baker, avait acheté des publicités de campagne en violation du code électoral de la ville.

« Nous n’allons pas donner suite à cette affaire pour le moment », a déclaré le président du conseil d’administration, Paul Biderman.

Une enquête commandée par la ville n’a pas permis de recueillir suffisamment d’informations pour déterminer si une violation avait réellement eu lieu, a-t-il ajouté.

Le conseil a voté à trois voix contre une pour rejeter la plainte sans préjudice, ce qui signifie qu’elle pourrait être réexaminée si de plus amples informations étaient révélées.

Faulkner a déposé plainte l’année dernière alors qu’elle se présentait aux élections municipales. Elle accusait Jay Baker, pseudonyme d’un compte Facebook fréquemment critique envers les responsables municipaux, d’avoir acheté des publicités numériques critiquant son candidat et son collègue Phil Lucero, qui apparaissaient sur le site Internet de KOB-TV et sur d’autres sites sans avoir fourni les informations requises par la loi électorale municipale.

Baker a nié avoir acheté l’une quelconque des publicités et a décrit la plainte de Faulkner comme une mesure de représailles de la part des responsables de la ville.

Le comité d’éthique et de révision des campagnes a décidé plus tôt dans l’année de mener une enquête sur l’identité de Baker et sur les achats de publicités afin de déterminer s’il avait l’autorité nécessaire pour examiner la plainte. Les dépenses de campagne doivent être de 500 $ ou plus pour que le comité ait compétence sur elles.

Selon les documents publiés dans le cadre d’une demande d’accès aux archives publiques, la ville a passé un contrat avec Robert Caswell Investigations, une société basée dans le Wyoming, pour une « enquête administrative ». La société a soumis une facture à la ville en juin pour des travaux d’un montant total de 1 131 $. Le conseil ne dispose pas d’un budget dédié, l’enquête a donc été financée par la ville.

Le conseil d’administration a discuté du rapport du cabinet vendredi lors d’une séance à huis clos. Biderman a déclaré que le document était confidentiel en vertu du secret professionnel, ce qui l’exemptait des réglementations standard sur les documents ouverts. Il a également déclaré qu’il comprenait des informations provenant de certains témoins qui ont demandé à rester anonymes.

Le seul vote contre le rejet de la plainte est venu d’Andrew Black, membre du conseil d’administration, qui a déclaré qu’il était préoccupé par la qualité de l’enquête mais soucieux de ne pas gaspiller l’argent des contribuables.

« J’aurais aimé voir, franchement, un meilleur travail effectué à ce sujet », a-t-il déclaré à propos de l’enquête.

Le membre du conseil d’administration, José Puentes, a déclaré que voter pour le rejet de la plainte était « un choix difficile et dur ».

« Nous n’avions tout simplement pas les preuves nécessaires pour continuer », a-t-il déclaré.

Faulkner a déclaré vendredi qu’elle n’était pas déçue par la décision du conseil et ne pensait pas que la ville devrait consacrer plus de ressources à cet effort.

« J’ai déposé plainte parce qu’ils ont menti sur mon statut professionnel, mais en dehors de cela, j’ai l’impression que Jay Baker est assez insignifiant », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait « des choses bien plus importantes dans mon district sur lesquelles se concentrer que Jay Baker ».

Baker a écrit sur Facebook Messenger qu’il était « honteux » que le conseil ait pris en compte la plainte de Faulkner malgré le manque de preuves que Baker avait violé les règlements de la ville.