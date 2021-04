Le comité d’éthique de la Chambre, contrôlé par les démocrates, enquête sur le représentant Matt Gaetz, un allié fidèle de Donald Trump, pour une litanie de méfaits sexuels et d’allégations de corruption. Gaetz insiste sur sa mise en place.

Étoile montante de l’aile MAGA du Parti républicain, le représentant de Floride, Matt Gaetz, a passé les deux dernières semaines à lutter contre les allégations croissantes de corruption et d’inconduite sexuelle. Il a d’abord été accusé de relations sexuelles avec une adolescente. Ensuite, il a été accusé d’avoir payé plusieurs femmes adultes pour des relations sexuelles via un trafiquant sexuel accusé. Enfin, le comité d’éthique de la Chambre a annoncé vendredi qu’il ouvrirait une enquête sur ces allégations, ainsi que sur les accusations selon lesquelles il aurait utilisé les fonds de la campagne pour financer cette activité.

Le comité, dirigé par le démocrate de Floride Ted Deutch, enquêtera également sur les allégations d’inconduite sexuelle contre le représentant Tom Reed de New York, un républicain considéré comme un challenger potentiel du gouverneur Andrew Cuomo. Contrairement à Gaetz, Reed a déjà admis les allégations contre lui, s’est excusé et a annoncé qu’il ne chercherait pas à être réélu l’année prochaine.

Dans les semaines entre les rapports salaces initiaux et le comité d’ouverture de l’enquête Gaetz, les médias grand public ont déterré d’autres allégations pour étayer les allégations contre le membre du Congrès de Floride. CNN, par exemple, a affirmé qu’il avait montré à ses collègues législateurs des photos nues des femmes avec lesquelles il avait couché.

Au milieu de la pression des démocrates et de l’intérieur de son propre parti, Gaetz a refusé de démissionner. Il insiste sur le fait que les allégations sont une tentative d’un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice de lui extorquer à la fois lui et son père, Don Gaetz. L’homme que Gaetz a accusé d’avoir dirigé le stratagème d’extorsion a admis avoir demandé de l’argent au père de Gaetz, mais nie toute tentative de shakedown. Les documents vus par le Washington Examiner, cependant, le montrent prometteur qu’il pourrait faire Gaetz ‘ «Les futurs problèmes juridiques et politiques disparaissent», et avertissant le membre du Congrès que le FBI avait des vidéos de lui s’engageant dans un «Orgie sexuelle avec des prostituées mineures.»





Aussi sur rt.com

Gaetz dit qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite alors que l’équipe se rétrécit au milieu d’une enquête du ministère de la Justice sur l’argent pour des accusations sexuelles







On ne sait pas si ces vidéos existent ou non. Dans une autre tournure de l’histoire, Gaetz insiste sur le fait que les allégations d’inconduite sexuelle contre lui sont une tentative de détourner l’attention d’une enquête en cours du FBI sur la prétendue tentative d’extorsion.

Avec le ministère de la Justice et le comité d’éthique enquêtant tous deux sur Gaetz, l’avenir du républicain de Floride est en suspens. Avant le scandale, Gaetz aurait pesé l’idée de se présenter à des postes supérieurs, faisant éventuellement une offre pour le Sénat en Alabama avec l’aval de Trump. Qu’il soit reconnu coupable ou non d’un crime, la tempête actuelle de publicité négative compliquerait certainement cet effort.

Si le scandale écrasait les ambitions de Gaetz, les démocrates ne seraient pas les seuls à célébrer. Gaetz s’est fait un certain nombre d’ennemis au sein de l’aile de l’establishment du Parti républicain, parmi lesquels la sénatrice anti-Trump Liz Cheney, contre laquelle Gaetz s’est rendu dans le Wyoming en janvier pour faire campagne après que Cheney ait voté pour destituer Trump.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!