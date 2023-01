Le comité d’éthique de la Chambre des États-Unis est invité à sonder le représentant nouvellement élu George Santos sur le financement de la campagne

Le comité d’éthique de la Chambre des États-Unis a été invité mardi à enquêter sur le représentant George Santos, le républicain nouvellement élu de New York qui a admis avoir menti sur son expérience professionnelle, ses études universitaires et même son héritage familial, et est maintenant confronté à des questions sur les divulgations financières de sa campagne.

Deux démocrates ont demandé l’enquête, affirmant que Santos “n’a pas respecté l’intégrité attendue des membres de la Chambre des représentants”.

Dans une lettre adressée au comité d’éthique, les représentants démocrates Ritchie Torres et Dan Goldman, tous deux de New York, ont déclaré que Santos avait également omis de déposer des rapports de divulgation financière « opportuns, précis et complets », comme l’exige la loi. Ils ont déclaré que les rapports que Santos avait déposés étaient « clairsemés et déroutants ». Ils ont demandé au panel d’enquêter et de “prendre les mesures appropriées dès que possible”.

Certains dirigeants démocrates ont déclaré que Santos devrait être expulsé de la Chambre.

Un porte-parole de Santos n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

REGARDER | Les mensonges de Santos : George Santos, élu républicain au Congrès, fait l’objet d’une enquête par les procureurs de Long Island Long Island, NY, les procureurs ont ouvert une enquête sur le député élu de la République, George Santos, à la suite d’affirmations selon lesquelles Santos aurait menti sur son héritage, son éducation et ses antécédents professionnels lors de sa campagne électorale.

Santos a admis avoir fabriqué plusieurs aspects de l’histoire et de l’expérience de sa vie dans sa course au siège de la Chambre qu’il a remporté en novembre, contribuant à donner aux républicains une faible majorité. Néanmoins, le législateur nouvellement élu a prêté serment la semaine dernière aux côtés de tous les autres membres de la Chambre.

Les dirigeants républicains ont refusé de prendre des mesures contre Santos, dont l’élection a contribué à leur donner 222 sièges à la majorité à la Chambre. Santos a également voté la semaine dernière lors du scrutin bruyant pour faire du chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, le président de la Chambre.

Le chef de la majorité, Steve Scalise, a déclaré mardi que la situation était “gérée en interne” par les républicains.

“De toute évidence, il y avait des inquiétudes au sujet de ce que nous avions entendu”, a déclaré Scalise. “Alors nous allons devoir nous asseoir et lui en parler.”

Admet « embellir » son CV

Santos a admis il y a deux semaines qu’il avait menti sur son expérience professionnelle et ses études universitaires lors de sa campagne réussie pour un siège à la Chambre des États-Unis.

Santos avait également déclaré avoir travaillé pour Citigroup et Goldman Sachs, mais aucune des deux sociétés n’a pu trouver de documents attestant cela.

Dans une interview avec le New York Post, Santos a déclaré: “Mes péchés ici embellissent mon CV. Je suis désolé.”

Les démocrates ont été cinglants dans leurs critiques.

“Kevin McCarthy possède George Santos, butée de verrouillage et canon”, a déclaré le représentant Pete Aguilar de Californie, président du caucus démocrate de la Chambre. “C’est la seule raison pour laquelle il était assis, pour donner à George Santos la possibilité de voter pour Kevin McCarthy. Alors appelons ça exactement comme ça. Il devrait y avoir des répercussions.”

On ne sait pas quelles seront les prochaines étapes du comité d’éthique. Dans le cadre du nouveau paquet de règles de la maison, tout membre du public peut désormais déposer des plaintes contre les législateurs. Les défenseurs de l’éthique ont averti que d’autres nouvelles règles affaibliraient le personnel et les membres du comité.

Le comité n’est pas encore complètement formé car les républicains de la Chambre sont en train de choisir les présidents et les membres du comité et de mettre en place le nouveau Congrès.