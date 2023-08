Le comité des ressources naturelles de Genève parrainera la « Good Neighbour Bat Lecture », Fox River Clean Up Day – Shaw Local

Le Comité des ressources naturelles de Genève parraine une conférence sur la façon dont les humains peuvent devenir de meilleurs «voisins» avec la population locale de chauves-souris.

Selon un communiqué de presse de la ville, « Aidez vos chauves-souris locales: devenez un bon voisin de chauve-souris » a lieu de 13h30 à 14h30 le samedi 19 août à la Bibliothèque publique de Genève, 227 S. Seventh St.

De nombreuses espèces de chauves-souris sont en voie de disparition, selon le communiqué.

Jen Woronecki du programme de conservation citoyenne Good Bat Neighbour discutera du sort des chauves-souris et des mesures que les résidents peuvent prendre pour protéger et restaurer l’habitat naturel des animaux. Les chauves-souris apportent de la valeur à l’écosystème en mangeant des insectes et en protégeant les cultures des ravageurs agricoles.

Les personnes intéressées à assister à la conférence gratuite peuvent s’inscrire en ligne auprès du Comité des ressources naturelles et trouver plus d’informations sur l’événement sur le Site de la Bibliothèque publique de Genève.

En septembre, le Comité des ressources naturelles recherche de l’aide pour embellir la rivière Fox.

La journée de nettoyage de la rivière Fox aura lieu de 9 h à midi le samedi 16 septembre à Island Park, 2 E. State St. Les bénévoles sont priés de porter de vieux vêtements, des gants et des bottes pour aider à éliminer les débris de la rivière. Des sacs poubelles, de l’eau, des collations, des stations de lavage et des bateaux seront fournis.

Pour plus d’informations et pour confirmer votre présence, contactez Kelvin Limbrick, membre du comité des ressources naturelles, par e-mail.