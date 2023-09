Le comité de surveillance de la Chambre tiendra sa première audience d’enquête sur la destitution de Biden jeudi prochain

Le comité de surveillance de la Chambre tiendra sa première audience sur l’enquête de destitution du président Joe Biden le 28 septembre, a déclaré un porte-parole du comité à NBC News.

« L’audience se concentrera sur les questions constitutionnelles et juridiques entourant l’implication du président dans des affaires de corruption et d’abus de fonction publique », a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a ajouté que le comité avait l’intention d’assigner à comparaître le fils du président, Hunter Biden, et James Biden, le frère du président, pour leurs dossiers bancaires personnels et professionnels dès cette semaine.

« Le Comité de surveillance continuera de suivre les preuves et les pistes financières pour assurer la transparence et la responsabilité que les Américains exigent de leur gouvernement », a déclaré le porte-parole.

S’adressant aux journalistes mardi, le président du comité de surveillance, Jim Comer, R-Ky. a déclaré qu’il émettrait des assignations à comparaître pour les relevés bancaires de Hunter et James Biden une fois que les documents seraient finalisés.

« Une fois que tous les i seront pointés, les t seront croisés, je compte émettre une assignation à comparaître aux dossiers bancaires personnels de Hunter et James Biden », a déclaré Comer en quittant la réunion de la conférence House GOP mardi matin.

« Il y a apparemment beaucoup de paperasse déposée, donc les trois commissions et le bureau du conseil du président doivent accepter les termes et tout de l’enquête de destitution », a-t-il ajouté. « Et une fois que tout cela sera réglé, j’aurai la possibilité de procéder à une enquête de mise en accusation concernant l’assignation à comparaître. »

Comer a également déclaré que l’audience comprendrait un aperçu de ce qu’est une enquête de mise en accusation et comprendrait des apparitions d’experts sur les délits financiers, l’évasion fiscale, le racket et la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, entre autres sujets.

Comer et président du comité judiciaire, Jim Jordan, R-Ohio, a informé la semaine dernière un groupe de républicains du Sénat de l’enquête de destitution du président.

Comer et Jordan, qui dirigent l’enquête aux côtés du président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith, R-Mo., ont informé le groupe la semaine dernière lors d’un déjeuner hebdomadaire avec le comité directeur du Sénat – un groupe qui comprend les membres les plus conservateurs de la chambre haute. , comme les sénateurs Rick Scott de Floride et Ron Johnson du Wisconsin. Le président du comité, le sénateur Mike Lee, R-Utah, a invité Comer et Jordan au déjeuner.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., a annoncé la semaine dernière qu’il ordonnait à trois comités de la Chambre d’ouvrir l’enquête de destitution afin de rechercher des relevés bancaires et d’autres documents du président et de Hunter Biden.

McCarthy a déclaré qu’une enquête de mise en accusation est une « prochaine étape logique » des enquêtes menées par le GOP qui se déroulent depuis des mois.

McCarthy a déclaré que les républicains de la Chambre « ont découvert des allégations sérieuses et crédibles sur la conduite du président Biden » liées à « l’abus de pouvoir, l’obstruction et la corruption » qui « justifient une enquête plus approfondie de la Chambre des représentants ».

Les enquêtes menées par le GOP sur Biden et sa famille n’ont cependant pas produit de preuves que le président était impliqué dans les relations commerciales de son fils ou dans l’enquête du gouvernement sur Hunter Biden.

La décision de McCarthy a marqué un revirement majeur après qu’il ait déclaré précédemment qu’il n’ouvrirait pas d’enquête de destitution sans un vote de l’ensemble de la Chambre.

Dans ses premières remarques sur l’enquête de destitution menée par le Parti républicain, Biden a suggéré qu’elle était liée à une bataille qui couvait au Congrès sur le financement gouvernemental.

« Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ils savaient simplement qu’ils voulaient me destituer. Et maintenant, d’après ce que je peux dire, ils veulent me destituer parce qu’ils veulent fermer le gouvernement », a déclaré Biden lors d’une réception de campagne à McLean, en Virginie, la semaine dernière.