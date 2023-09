Le comité de surveillance de la Chambre tiendra la première audience de l’enquête de destitution du président Biden le 28 septembre

Washington— Le comité de surveillance de la Chambre devrait tenir la première audience de son enquête de mise en accusation contre le président Biden la semaine prochaine et prévoit d’émettre une assignation à comparaître pour les dossiers bancaires de deux des membres de la famille du président, selon le président du panel, le représentant James Comer.

Comer a déclaré que l’audience constituerait un « rappel » sur les informations que lui et ses collègues législateurs républicains ont recueillies au cours de leur enquête sur les transactions commerciales étrangères par Chasseur Biden, le fils de M. Biden, et James Biden, le frère du président. La procédure devrait également comprendre des témoignages d’experts juridiques sur une éventuelle criminalité sur la base des preuves recueillies, a-t-il déclaré.

Une fois que les détails de l’enquête de mise en accusation seront finalisés, Comer prévoit également d’émettre une assignation à comparaître pour Chasseur Bidenet de James Biden dès cette semaine, a-t-il déclaré.

« Tout le monde en Amérique sait pourquoi nous avons besoin de ces relevés bancaires, et soit ils peuvent les fournir, soit nous les verrons au tribunal », a déclaré le républicain du Kentucky aux journalistes à Capitol Hill.

Un porte-parole de la commission a déclaré que l’audience aura lieu le 28 septembre et se concentrera sur « les questions constitutionnelles et juridiques entourant l’implication du président dans la corruption et l’abus de fonction publique ».

« Le Comité de surveillance continuera de suivre les preuves et les pistes financières pour assurer la transparence et la responsabilité que les Américains exigent de leur gouvernement », a déclaré le porte-parole.

Ian Sams, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, a accusé les républicains de tenter de détourner l’attention de la possibilité imminente d’une fermeture du gouvernement. Le Congrès a jusqu’à fin septembre pour adopter une loi visant à financer le gouvernement, même si les législateurs républicains restent en désaccord sur un plan visant à maintenir les agences en activité.

« Les Républicains d’Extreme House télégraphient déjà leurs plans pour tenter de détourner l’attention de leur propre incapacité chaotique à gouverner et de ses impacts sur le pays. Organiser une audience politique dans les derniers jours avant de pouvoir fermer le gouvernement révèle leurs véritables priorités : pour eux, les attaques personnelles sans fondement contre le président Biden sont plus importantes que d’empêcher une fermeture du gouvernement et la douleur que cela infligerait aux familles américaines », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Sams a mis en garde contre les conséquences d’une fermeture du gouvernement et a exhorté les républicains de la Chambre à empêcher qu’une telle fermeture se produise.

« Le président a été très clair : il va rester concentré sur les questions qui comptent pour le peuple américain, y compris empêcher les coupes dévastatrices et néfastes proposées par les Républicains de la Chambre qui nous poussent vers une fermeture du gouvernement », a-t-il déclaré.

L’enquête de destitution de Biden

Les républicains de la Chambre des représentants enquêtent sur les transactions commerciales avec l’étranger de Hunter Biden et d’autres membres de la famille du président depuis que le Parti républicain a pris le contrôle de la Chambre en janvier. Les républicains ont allégué que M. Biden avait profité des activités commerciales de son fils à l’étranger alors qu’il était vice-président, mais ils n’ont pas encore découvert de preuves d’actes répréhensibles de la part du président lui-même.

La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que M. Biden n’avait rien fait de mal, et le président a nié toute implication dans le travail de son fils à l’étranger.

Pourtant, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a intensifié l’enquête sur M. Biden la semaine dernière lorsque il a annoncé qu’il a ordonné aux comités de la Chambre d’ouvrir une enquête formelle de mise en accusation contre le président. L’enquête est menée par les commissions de contrôle, judiciaire et des voies et moyens.

Comer a déclaré que son rôle dans les mois précédant l’ouverture de l’enquête de mise en accusation était de « suivre l’argent et de faire rapport – en essayant de déterminer combien d’argent les Bidens ont reçu, pourquoi ils l’ont reçu et quel rôle Joe Biden y a joué ».

« C’est ce qu’était mon travail depuis le début et c’est ce qu’il sera, je l’espère », a-t-il déclaré.

Le représentant Tom Emmer, troisième républicain à la Chambre, a déclaré mardi que l’enquête de destitution visait à « apporter des réponses au peuple américain. Ni plus, ni moins ».

« L’ouverture d’une enquête formelle de mise en accusation donnera à nos commissions toute l’autorité du Congrès nécessaire pour donner au peuple américain les réponses qu’il mérite », a-t-il déclaré.