Le comité de surveillance de la Chambre émet des assignations à comparaître pour Hunter et James Biden

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, dirigé par le GOP, a émis mercredi des assignations à comparaître pour Hunter Biden et James Biden, demandant que le fils et le frère du président comparaissent pour des dépositions dans le cadre de l’enquête du comité sur les finances de la famille Biden, selon un porte-parole du comité. Le président du comité de surveillance, James Comer (R-Ky.) a soulevé des questions sur un chèque personnel de 2018 que Joe Biden a reçu de son frère James. Le chèque obtenu par le comité montrait les mots « remboursement du prêt » écrits au recto, et les documents fournis au Washington Post montraient que Biden avait transféré 200 000 $ à son frère le 12 janvier 2018.

Comer, cependant, a continué de contester le fait que le chèque constituait un remboursement de prêt. Il a déclaré mercredi dans un communiqué que le comité était prêt à interroger les membres de la famille Biden sur les preuves que le comité avait recueillies sur les « transactions financières compliquées » effectuées par les Biden et leurs associés. Comer a affirmé que ces transactions étaient « conçues pour dissimuler la source et le montant total de l’argent reçu de ressortissants et d’entreprises étrangers ».

Le comité demande à James Biden de comparaître pour une interview le 6 décembre et à Hunter Biden le 13 décembre.

Le comité de surveillance a intensifié son travail d’enquête sur le travail de Hunter Biden en tant que consultant et avocat après que le président de la Chambre des représentants de l’époque, Kevin McCarthy (R-Calif.), a lancé une enquête de destitution contre le président Biden en septembre, centrée sur la question de savoir si le président avait bénéficié de la confiance de son fils. relations commerciales, entre autres.

Les enquêteurs ont obtenu plus de 12 000 pages de dossiers financiers et ont mené des entretiens avec des personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec le fils du président à divers titres. Bien que le comité ait découvert des preuves et des témoignages selon lesquels Hunter Biden a tenté d’exploiter le nom de famille Biden, il n’a trouvé aucune preuve que Joe Biden lui-même a bénéficié des relations commerciales de son fils, et le président n’a pas non plus été lié à un acte répréhensible potentiel dans l’enquête du Congrès. de l’enquête du ministère de la Justice sur Hunter Biden.

Depuis qu’il a pris ses fonctions de président de la Chambre le mois dernier, Mike Johnson (R-La.) a adopté une approche réservée à l’égard de l’enquête et a exhorté les membres à mener une enquête approfondie et équitable, sans résultat prédéterminé. Comer a déclaré qu’il n’avait pas parlé avec Johnson de sa position sur l’enquête, mais il a ajouté qu’en fin de compte, ce serait à l’orateur et à la conférence de décider s’il fallait aller de l’avant avec une procédure formelle.

Mercredi matin, avant l’annonce des assignations à comparaître, l’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, a envoyé une lettre à Johnson décrivant la manière dont ils considèrent que les comités dirigés par le GOP ont agi de mauvaise foi. Dans la lettre de 12 pages, Lowell faisait référence aux éventuelles assignations à comparaître et notait plusieurs cas où les républicains avaient induit le public en erreur en utilisant certains des documents rassemblés par le comité.

“Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous exhorter, Monsieur le Président, à utiliser votre nouveau poste de leader de manière responsable et vous demandons de réfléchir à deux fois avant de vous joindre à ce spectacle”, a écrit Lowell dans une lettre obtenue par The Post. « Avant de vous rallier et de céder une autorité supplémentaire à ceux qui ont trahi la confiance placée dans leurs fonctions par la Constitution, vous devriez considérer les nombreux mensonges, mensonges et illustrations fabriquées par les présidents de votre chambre en colportant des allégations sans fondement de une mauvaise conduite de la part de notre client ou de sa famille qui constituera désormais la base d’un abus de pouvoir en exigeant des dossiers et des témoignages de manière inappropriée.

En réponse à l’assignation à comparaître, Lowell a qualifié la demande de « coup politique », mais a déclaré dans un communiqué : « Hunter est impatient d’avoir l’opportunité, sur un forum public et au bon moment, de discuter de ces questions avec le Comité. »

Paul J. Fishman, avocat de James Biden, a déclaré dans un communiqué qu’il n’y avait « aucune justification pour cette assignation à comparaître.

« Après une recherche longue et désespérée de toute transaction financière entre Jim Biden et son frère, y compris un examen inutile et intrusif des dossiers bancaires privés de Jim, le Comité a eu recours à la critique de deux prêts que Jim a reçus lorsque son frère n’exerçait plus de fonctions publiques. et même pas candidat à la présidence. Ces mêmes documents bancaires montrent clairement que Jim a remboursé les deux prêts en quelques semaines », a déclaré Fishman. « Il n’y a rien de plus dans ces transactions, et il n’y a rien de mal à cela. Et Jim Biden n’a jamais impliqué son frère dans ses relations commerciales.

Comer a également émis une assignation à comparaître pour Rob Walker, un ancien associé commercial de Hunter Biden, et a demandé que d’autres membres de la famille Biden et associés commerciaux comparaissent devant le comité pour des entretiens transcrits.