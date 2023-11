Le comité de surveillance de la Chambre assigne à comparaître Hunter et James Biden

Le comité de surveillance de la Chambre des représentants a assigné Hunter et James Biden, le fils et le frère du président Joe Biden, a annoncé mercredi le comité, organisant une confrontation très attendue alors que les républicains de la Chambre continuent de chercher à savoir si le président a commis une infraction passible de destitution en relation avec les relations commerciales étrangères de sa famille. – une barre haute qu’ils n’ont pas encore atteinte.

Le panel dirigé par les Républicains a également déclaré qu’il avait assigné à comparaître un associé commercial de la famille Biden, Rob Walker, et demandé des entretiens volontaires avec une liste de personnes, dont Sara Biden, l’épouse de James Biden, Hallie Biden, la veuve du fils aîné du président, Beau Biden avec qui Hunter Biden avait une relation amoureuse, et Tony Bobulinski, un autre associé commercial du fils du président.

Les assignations à comparaître de mercredi sont la première fois que le panel assigne directement à comparaître des membres de la famille Biden et surviennent alors que les républicains de la Chambre des représentants des comités de surveillance et judiciaire de la Chambre se concentrent sur une liste d’entretiens de haut niveau qu’ils souhaitent mener avant de conclure leur enquête de destitution sur le président.

Les assignations à comparaître, signées par le président de la surveillance de la Chambre, James Comer du Kentucky, fixent la déposition de Hunter Biden au 13 décembre et celle de James Biden au 6 décembre. La déposition de Walker est prévue pour le 29 novembre.

Dans les lettres sollicitant la coopération volontaire des membres de la famille Biden, Comer et le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, ont écrit : « Les comités vous ont identifié comme étant en possession d’informations pertinentes pour leur enquête et sollicitent votre témoignage sur ces sujets et d’autres sujets connexes. Cette demande est faite suite à cette enquête.

Mais même si leur objectif final se précise, on ne sait pas combien de temps cet effort prendra ou si les Républicains de la Chambre qui mèneront l’effort seront capables de convaincre suffisamment de leurs collègues républicains que Biden lui-même a commis des crimes ou des délits graves, ce qui reste un obstacle majeur. .

Abbe Lowell, avocat de Hunter Biden, a répondu à l’annonce de l’assignation à comparaître en la qualifiant de « autre coup politique visant à détourner l’attention de l’échec flagrant du représentant Comer et de ses alliés du MAGA à prouver l’un de leurs complots sauvages et désormais discrédités à propos de Biden ». famille.”

“Néanmoins, Hunter est impatient d’avoir l’opportunité, dans le cadre d’un forum public et au bon moment, de discuter de ces questions avec le Comité”, a déclaré Lowell.

La Maison Blanche, qui a rejeté l’enquête de Comer à chaque instant, a publié une note faisant suite à la dernière décision du panel d’assigner à comparaître des membres de la famille Biden, les présentant comme le résultat de la cédée de Comer aux exigences des républicains de droite.

“À un peu plus d’une semaine avant que les Républicains de la Chambre des représentants puissent à nouveau plonger le pays dans une fermeture dangereuse et chaotique du gouvernement, les voix les plus extrêmes de leur parti, comme James Comer, tentent de détourner l’attention de leurs échecs répétés à gouverner”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Ian. Sams a écrit.

Il a poursuivi : « Au lieu d’utiliser le pouvoir du Congrès pour mener une campagne partisane de diffamation contre le président et sa famille, les républicains extrémistes de la Chambre devraient faire leur travail. »

Le principal démocrate du comité de surveillance, le représentant Jamie Raskin du Maryland, a déclaré dans une déclaration à CNN : « J’entends sans cesse de la part de mes collègues républicains que leur plan est de créer un « récit principal » qui égalerait ce que le comité spécial du 6 janvier a fait. . Mais ce « récit principal » était basé sur la découverte de la vérité. Ce « récit principal » consiste à construire un mensonge. Et pourtant, la vérité est tenace et tenace, et les faits sont clairs : il n’y a aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du président Biden.

Les républicains se sont penchés sur les relevés bancaires et les transactions commerciales à l’étranger de Hunter Biden pendant des mois et ont reçu des milliers de virements bancaires et de documents à la suite de leurs assignations à comparaître aux banques pour obtenir des informations. Ils ont déclaré que, sur la base des informations qu’ils ont reçues, les membres de la famille Biden ont reçu au total plus de 24 millions de dollars de ressortissants étrangers sur environ cinq ans, notamment de pays comme la Chine, la Russie, l’Ukraine, la Roumanie et le Kazakhstan.

“Le comité de surveillance de la Chambre va faire venir des membres de la famille Biden et leurs associés pour les interroger sur cet ensemble de preuves”, a déclaré Comer dans un communiqué.

Récemment, les Républicains de surveillance de la Chambre ont émis deux chèques personnels de James et Sara à Joe Biden, sur lesquels étaient écrits les mots « remboursement du prêt » et qui ont été effectués alors que Joe Biden n’était pas élu.

Walker, qui, après avoir reçu de l’argent de pays comme la Chine et la Roumanie, a transféré des parts à certains membres de la famille Biden, a déclaré au FBI en 2020, “Je n’ai certainement jamais pensé que, euh…, le vice-président faisait partie de tout ce que nous faisions.”

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.