Le comité de surveillance de la Chambre assigne à comparaître Hunter Biden et le frère du président James Biden

Le président James Comer du comité de surveillance de la Chambre a annoncé mercredi une série d’assignations à comparaître visant des membres de la famille du président Joe Biden, notamment son fils Hunter Biden, son frère James Biden et l’ancien associé commercial de Hunter Biden, Rob Walker, exigeant qu’ils comparaissent pour des dépositions.

Les assignations à comparaître, que Comer menace depuis des mois, marquent une escalade dans l’enquête de destitution en cours de son panel contre le président Biden. Le comité avait déjà assigné à comparaître des banques pour des dossiers appartenant à Hunter et James Biden.

En plus des assignations à comparaître, le comité demande des entretiens transcrits avec d’autres membres et associés de la famille Biden, notamment l’épouse de Hunter Biden, Melissa Cohen, et la veuve de Beau Biden, Hallie Biden. On a également demandé des interviews transcrites à l’épouse de James Biden, Sara ; Elizabeth Secundy, la sœur aînée d’Hallie Biden ; et Tony Bobulinski, ancien associé commercial de Hunter Biden.

L’enquête, qui inclut également la commission judiciaire et la commission des voies et moyens, a été brièvement interrompue le mois dernier en raison de la lutte prolongée entre les orateurs.

Dans une déclaration à ABC News, Comer a déclaré : « Le comité de surveillance de la Chambre a suivi l’argent et a constitué un dossier de preuves révélant comment Joe Biden savait, était impliqué et a bénéficié des stratagèmes de trafic d’influence de sa famille. va faire venir des membres de la famille Biden et leurs associés pour les interroger sur ce dossier de preuve. »

Abbe Lowell, avocat de Hunter Biden, a déclaré dans un communiqué : « Il s’agit d’un autre coup politique visant à détourner l’attention de l’échec flagrant du représentant Comer et de ses alliés du MAGA à prouver une seule de leurs conspirations sauvages et désormais discréditées sur ” La famille Biden. Néanmoins, Hunter est impatient d’avoir l’opportunité, dans un forum public et au bon moment, de discuter de ces questions avec le Comité. “

Puce Somodevilla/Getty Images

Paul J. Fishman, avocat de James Biden, a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification » pour l’assignation à comparaître.

“Après une recherche longue et désespérée de toute transaction financière entre Jim Biden et son frère, y compris un examen inutile et intrusif des dossiers bancaires privés de Jim, le Comité a eu recours à la critique de deux prêts que Jim a reçus lorsque son frère n’exerçait plus de fonctions publiques. et même pas candidat à la présidence”, a déclaré Fishman. “Ces mêmes documents bancaires montrent clairement que Jim a remboursé les deux prêts en quelques semaines.”

Il a poursuivi : “Il n’y a rien de plus dans ces transactions, et il n’y a rien de mal à cela. Et Jim Biden n’a jamais impliqué son frère dans ses relations commerciales.”

Outre les membres de la famille Biden, une assignation à comparaître vise un ancien associé commercial de Hunter Biden, Walker, qui, dans une interview avec le FBI en décembre 2020, Walker, a déclaré qu’il « n’a certainement jamais pensé à aucun moment que le vice-président [Biden] faisait partie de tout ce que nous faisions” et a expliqué que l’idée que le président Biden s’impliquerait un jour était un “vœu pieux” de la part d’un autre partenaire commercial, James Gilliar, semblable aux “licornes et arcs-en-ciel”.

L’enquête de destitution de Comer a été marquée par des critiques – même de la part de certains républicains – affirmant que l’enquête de près d’un an sur Biden n’a toujours pas produit suffisamment de preuves pour une destitution.

Dans une longue note, la Maison Blanche a accusé les Républicains de la Chambre d’avoir abusé de leur pouvoir pour mener une campagne de diffamation contre le président et sa famille, affirmant qu’ils « jetaient des spaghettis » au mur après avoir échoué à produire des preuves pour étayer leurs allégations.

Le représentant Jamie Raskin, le démocrate le plus haut placé au sein du comité, a critiqué les assignations à comparaître et « leur audience de destitution bouffonne ».

“Le Comité a déjà obtenu les dossiers financiers personnels des trois citoyens privés cités à comparaître par le président Comer : le frère du président, son fils et l’un de leurs partenaires commerciaux, Rob Walker”, a écrit Raskin dans une longue déclaration. “Le Comité dispose également de l’entretien de M. Walker avec le FBI et du résumé de son entretien avec l’IRS, que les Républicains ont déjà publié. Ces assignations à comparaître et ces demandes d’entretien sont une preuve supplémentaire que cette fausse enquête de mise en accusation est motivée uniquement par les exigences du Donald Trump vengeur et tergiversant.”

Agence Anadolu via Getty Images

Les avocats de Hunter Biden ont soumis mercredi matin une longue lettre au nouveau président de la Chambre, Mike Johnson – avant les assignations à comparaître – sollicitant son intervention dans l’enquête menée par les républicains sur Joe Biden et sa famille et pour “[stop] les empêcher de poursuivre leurs jeux politiques partisans.

La lettre de 12 pages, obtenue par ABC News, expose sept mensonges présumés racontés par Comer et les représentants Jim Jordan, R-Ohio, et Jason Smith, R-Mo., à propos de la famille Biden et de leurs diverses activités commerciales. .

Lowell, l’auteur de la lettre, a déclaré que la conduite des Républicains “est mûre pour votre intervention” et lui a demandé de donner suite à son engagement de “restaurer l’intégrité et la réputation de votre chambre”.

“Même à l’ère des ‘faits alternatifs’, la manipulation et le mépris de la vérité par vos collègues sont époustouflants”, a écrit Lowell. “S’il vous plait rappelez-vous [them] ce que vous avez dit récemment : que les Républicains de la Chambre ont la « responsabilité constitutionnelle de suivre les[e] la vérité”, partout où elle mène, et vous avez promis de “se conformer uniquement aux faits” et de ne pas “l’utiliser à des fins politiques partisanes”.

“Ces présidents sont sur le point d’ignorer votre avertissement en continuant à poursuivre des allégations sans fondement”, a ajouté Lowell.