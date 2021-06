Le comité de rédaction du NY Post explique pourquoi le projet de loi sur les élections au Texas n’est pas « la mort de la démocratie » – The Right Scoop

Le comité de rédaction du New York Post vient d’écrire un court article expliquant pourquoi le projet de loi sur les élections au Texas, que les démocrates décrivent comme une menace majeure pour la démocratie, n’est pas une telle chose :

« Nous avons dû agir hier soir parce que # SB7 était une menace pour notre démocratie », a tweeté le représentant de l’État du Texas, Eddie Rodriguez, pour défendre le débrayage des démocrates pour tuer temporairement un projet de loi électoral plutôt banal. Le président Joe Biden l’a également qualifié de « partie d’un assaut contre la démocratie que nous avons vu beaucoup trop souvent cette année ».

Absurdité : le projet de loi 7 du Sénat, la loi sur la protection de l’intégrité des élections, n’est pas un effort ignoble de suppression des électeurs. Il garantit principalement que les procédures adoptées au milieu de la pandémie ne deviennent pas routinières à l’avenir, par exemple en interdisant le vote 24 heures sur 24 et le vote au volant – que les responsables du comté de Harris, le plus grand de l’État et domicile de Houston, ont mis en place face de COVID.

De telles règles permettent «la possibilité de fraude électorale lorsque personne ne regarde», a fait valoir le représentant de l’État du GOP, Jared Patterson, notant: «Maman a toujours dit que rien de bon ne se passait après minuit. Cela inclut dans les bureaux de vote.

D’autres dispositions sont une évidence en matière d’intégrité électorale, comme faire de la récolte de votes contre rémunération – la collecte des bulletins de vote par correspondance et par la poste que vous livrez ensuite aux fonctionnaires électoraux – un crime. Cela donnerait des protections accrues aux observateurs partisans des sondages, instituerait des exigences plus strictes pour les bulletins de vote postal et permettrait aux tribunaux d’annuler des élections dans lesquelles le nombre de votes frauduleux était suffisant pour modifier le résultat. Aucun de ceux-ci n’annonce la fin de la démocratie du Lone Star State.

Et le projet de loi autorise toujours deux semaines de vote anticipé, ce qui est plus que de nombreux autres États ; cela augmente même les heures d’ouverture des bureaux de vote pour un vote anticipé. Oui, cela restreint légèrement ces heures le dernier dimanche de la période de vote anticipé, mais c’est beaucoup moins une « attaque contre la démocratie » que, disons, les règles obscures pour même obtenir un candidat sur un bulletin de vote dans l’État de New York. .

Le débrayage a empêché un vote avant la fin de la session législative de cette année. Mais le gouverneur Greg Abbott s’engage à faire adopter le projet de loi lors d’une session spéciale, qui doit se produire pour traiter de la restriction après la publication des données par le Census Bureau en août.

Si Abbott parvient à ses fins, la démocratie texane survivra certainement, tout comme elle le fait en Géorgie en vertu d’une loi similaire que les démocrates ont également traitée comme l’Armageddon de l’autonomie gouvernementale. Si la fête ne rompt pas sa dépendance aux discours apocalyptiques, elle va devoir changer son symbole d’un âne à Chicken Little.