Le comité de rédaction du New York Times déchire Donald Trump en un seul paragraphe

Le comité de rédaction de Le New York Times vient d’éviscérer Donald Trump en un seul paragraphe.

L’article, publié samedi, était le Fois» dernière attaque contre l’ancien président à l’approche des élections, mais l’acte d’accusation fulgurant était d’autant plus brutal qu’il était laconique.

Rhétoriquement neutre, la pièce expose succinctement bon nombre des raisons pour lesquelles les critiques de Trump pensent que son deuxième mandat serait désastreux pour le pays – le point implicite étant que personne n’a vraiment besoin d’un examen approfondi de toutes les actions de Trump ; tout le monde sait déjà de quoi il s’agit.

Le voici dans son intégralité, avec ses liens originaux vers d’autres Fois couverture de Trump préservée : « Vous avez déjà savoir Donald Trump. Il est inapte diriger. Regardez-le . Écouter ceux qui le connaît meilleur . Il a essayé de subvertir une élection et reste un menace à la démocratie. Il a aidé à renverser Roe, avec de terribles conséquences . Celui de M. Trump corruption et anarchie aller au-delà élections : C’est son tout ethos . Il mensonges sans limite . S’il est réélu, le GOP ne le fera pas retenir lui. M. Trump utilisera le gouvernement aller après adversaires . Il poursuivra une cruel politique de masse déportations . Il fera des ravages dans pauvre le classe moyenne et employeurs . Un nouveau mandat de Trump nuirait à la climat briser alliances et renforcer autocrates . Les Américains devraient exiger mieux . Voter. »

La semaine dernière, le FoisLe comité de rédaction a publié un article plus long, à peine moins cinglant, exhortant les électeurs à ne pas élire Trump.

« Donald Trump a longuement décrit les actions dangereuses et inquiétantes qu’il dit qu’il prendra s’il remporte la présidence. » la pièce lit . « Nous avons deux mots pour les électeurs américains : croyez-le. »

De nombreuses publications majeures ont soutenu Harris lors de la prochaine élection présidentielle. Kévin Lamarque/Reuters

Un autre éditorial encore plus long a qualifié Kamala Harris, l’opposante démocrate de Trump, de « seul choix patriotique pour le président », citant le vœu de Harris d’unir le pays et décrivant Trump comme « moralement inapte à un poste qui demande à son occupant de placer le bien de la nation avant l’intérêt personnel ». .»

Les soutiens présidentiels dans les journaux ont été un sujet de débat dans le discours politique récent après Le Washington Postle propriétaire de , le milliardaire Jeff Bezos, bloqué l’approbation prévue du journal de Kamala Harris. La décision a provoqué plusieurs démissions de la Postedu comité de rédaction et d’importantes critiques du monde du journalisme.

Le propriétaire milliardaire de Le Los Angeles TimesPatrick Soon-Shiong, aussi ordonné de manière controversée son comité de rédaction de ne pas soutenir un candidat à la présidentielle.

Adhésion Le New York Times en approuvant Harris, il y a d’autres publications majeures telles que Le Boston Globe, L’Atlantique, et Le New-Yorkais. Le New York Post a approuvé Trump.