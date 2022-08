Le comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles examinera les plans révisés du complexe d’appartements lundi – Shaw Local

Le comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles doit examiner lundi les plans d’un projet d’immeuble d’appartements près de la rivière Fox à St. Charles, qui a été réduit après que des voisins ont exprimé des inquiétudes concernant la hauteur du bâtiment.

La réunion suivra immédiatement la réunion du comité des services gouvernementaux du conseil municipal à 19 h. Les plans récemment révisés du projet River East Lofts appellent à réduire le bâtiment de cinq étages à quatre étages. Il est proposé de construire le projet à l’angle sud-est des avenues Illinois et Riverside sur le site de l’ancien bâtiment de la Chambre de commerce de St. Charles.

Les plans précédents prévoyaient que le bâtiment mesurerait 59 pieds et 8 pouces de hauteur. Le district de zonage de la zone ne permet qu’une hauteur de bâtiment maximale de 50 pieds.

Les plans actuels montrent que le bâtiment aurait une hauteur maximale de 50 pieds, de sorte que le promoteur ne demande plus de dérogation à la ville. Les appartements seraient situés aux étages supérieurs du bâtiment tandis que les espaces commerciaux et de vente au détail seraient au premier étage.

De plus, le nombre d’unités a été réduit de 43 à 42 et la composition des unités est passée de 27 unités d’une chambre/16 unités de deux chambres à 12 unités d’une chambre/30 unités de deux chambres. Des plans architecturaux révisés ont été soumis.

D’autres changements comprennent la réorientation du bâtiment pour suivre l’avenue Riverside, la suppression du guichet automatique BMO et l’augmentation du nombre de places de stationnement de 53 à 60 – 36 places dans le stationnement privé et 24 places le long de la 2e avenue.

Le mois dernier, les commissaires au plan ont recommandé à l’unanimité l’approbation des plans révisés, un commissaire s’étant abstenu en raison d’un conflit. Le développeur Curt Hurst et son fils Conrad sont propriétaires de Frontier Development, qui a participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles.

Les commissaires ont déclaré qu’ils aimaient les améliorations qui ont été apportées et ont suggéré des moyens d’améliorer encore le projet, notamment en améliorant la connexion du trottoir piétonnier de l’avenue Indiana à travers le site, en utilisant des piliers en brique pour des balcons plus importants sur l’élévation sud afin de créer une passerelle couverte et d’étendre le trottoir public du côté est de l’avenue Riverside.