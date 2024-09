Le comité de Palm Beach mécontent du manoir conçu pour un domaine autrefois coté à environ 85 millions de dollars

Le projet de manoir au bord du lac à Midtown Palm Beach a reçu un accueil moins que bienvenu de la part de la puissante commission d’architecture de la ville.

Lors de sa dernière réunion, le comité a demandé à l’architecte Randy Correll de repenser le manoir qu’il avait conçu pour remplacer un domaine existant – autrefois mis en vente pour près de 85 millions de dollars – sur environ 1,7 acres au 203 S. Lake Trail. Correll est affilié à Robert AM Stern Architects à New York.

Les commissaires s’inquiétaient notamment de la taille du manoir de 16 578 pieds carrés et du projet d’une nouvelle entrée de service dans la propriété depuis l’étroite et souvent encombrée avenue Seabreeze. L’allée principale menant à la propriété, quant à elle, se ferait depuis le cul-de-sac à l’extrémité ouest de l’avenue Seaspray. Ces rues comptent parmi les plus anciennes routes résidentielles tracées de la ville.

Le conseil était également en désaccord avec d’autres éléments du plan, notamment une tour d’observation en forme de coupole sur le toit.

La conception de ce manoir proposé pour un terrain au bord du lac au 203 S. Lake Trail à Midtown Palm Beach a été accueillie avec scepticisme par la Commission d’architecture. Les responsables en particulier n’étaient pas satisfaits de la tour d’observation sur le toit, visible en haut à gauche de ce rendu.

Les commissaires ont également déclaré qu’ils étaient préoccupés par le bruit provenant d’un projet de terrain de sport côté rue prévu pour padel, un sport de raquette. Certains membres du conseil ont exprimé des inquiétudes similaires concernant le bruit du générateur de la propriété.

« Je ne pense pas que l’emplacement du terrain de padel respecte du tout le quartier », a déclaré le commissaire KT Catlin lors de la réunion du conseil du 28 août.

Une image numérique tirée d’une vidéo représentant le manoir au bord du lac conçu pour 203 S. Lake Trail montre un terrain de padel, à l’extrême droite, sur le côté sud-est de la propriété près du cul-de-sac qui termine Seaspray Avenue à Midtown Palm Beach.

Après avoir entendu les objections répétées au sujet du court de padel, Correll a déclaré aux commissaires : « Nous vous entendons tous. Nous le déplacerons ou nous nous en débarrasserons lors de notre prochaine itération. »

Les principales préoccupations des commissaires concernant les plans de construction des maisons ont été reprises dans des lettres d’opposition au projet écrites par les propriétaires de huit maisons dans le quartier historiquement sensible près du campus de la Société des Quatre Arts.

Le domaine en question appartient à Gerald « Jerry » Jordan, un dirigeant d’investissement, et à sa femme Darlene, une ancienne procureure générale adjointe du Massachusetts. Ils ont soumis la demande au conseil d’architecture pour qu’il examine le projet, mais on ne sait pas si le couple souhaite construire la maison pour eux-mêmes.

Selon des personnes connaissant bien la propriété, le manoir conçu par Correll pourrait avoir été commandé par un acheteur encore inconnu qui souhaite obtenir un plan approuvé par la ville avant de conclure un accord pour la propriété des Jordan. Alternativement, les Jordan pourraient chercher à obtenir l’approbation du projet afin de pouvoir commercialiser leur domaine avec des plans de maison approuvés par la commission – presque toujours un argument de vente majeurselon les observateurs de l’immobilier de Palm Beach.

Les Jordans en bref ont mis leur propriété en vente pour 84,9 millions de dollars en 2021.

Les Jordans et le courtier Christian Angle de Christian Angle Real Estate, qui détenait la liste de 2021, n’ont pas pu être contactés pour commenter cet article.

Les Jordans ont acheté leur domaine et sa maison des années 1930, conçue et rénovée plus tard par l’architecte de la société John L. Volk — les archives de novembre 2000 montrent.

Correll a déclaré que l’architecture de la maison d’origine et d’autres maisons Volk ont ​​inspiré la conception du manoir proposé, qui aurait un extérieur en stuc blanc, des volets bleus et des loggias et balcons au bord du lac. Le style général rappelle les bâtiments de style bermudien, avec des éléments tels que des pierres angulaires aux angles et des colonnes simples sur le porche d’entrée.

Un rendu montre comment le manoir conçu pour 203 S. Lake Trail à Palm Beach s’étendrait sur la propriété au bord du lac, qui mesure environ 1,7 acres et se situe entre les avenues Seaspray et Seabreeze à Midtown Palm Beach.

Bien que la commissaire Claudia Visconti ait trouvé une grande partie de l’architecture « charmante », d’autres personnes présentes à la tribune ont déclaré que les détails méritaient d’être peaufinés.

Correll a également déclaré au conseil que la maison avait 1 000 pieds carrés intérieurs de moins que la maison actuelle des Jordans. Le manoir serait plus en retrait des rues bordant la propriété, a ajouté Correll, permettant plus d’espaces verts dans le plan d’aménagement paysager créé par architecte paysagiste Mario Nievera de Nievera Williams Design.

Malgré tout, la plupart des membres de la commission ont eu des réserves quant à la taille du manoir, qui s’étendrait du nord au sud sur la propriété entre les avenues Seabreeze et Seaspray. Ces deux rues, ainsi que l’avenue Seaview toute proche, ont longtemps été surnommées par les habitants les rues de la « mer ».

Un rendu montre la cour de la piscine au bord du lac, avec la partie principale de la maison à deux étages à gauche, une aile pour invités au centre et, à droite, une cabane de piscine avec des logements pour invités. Le projet a été conçu pour un domaine au 203 S. Lake Trail à Palm Beach.

Rattachée à la résidence principale de deux étages, une aile pour les invités mènerait à une cabane de plain-pied au bord de la piscine avec plus de logements pour les invités.

« La masse de la maison est bien plus grande qu’elle n’y paraît (sur papier) », a déclaré la commissaire Elizabeth Connaughton. « Je pense qu’elle est trop haute et trop grande. »

Elle a ajouté plus tard : « Je pense qu’il est tout simplement très clair que l’empreinte de cette maison n’est plus à sa place dans les rues de la « mer ».

Le président Jeff Smith n’était cependant pas d’accord, affirmant que la nouvelle configuration était « assez similaire » à la maison existante. « Je n’ai pas de problème avec la taille de la maison », a déclaré Smith.

Il a également décrit les revers les plus importants comme « un bonus », un point de vue partagé par le commissaire suppléant David Phoenix.

Mais Phoenix a déclaré qu’il y avait place à l’amélioration et a exhorté Correll à abaisser la hauteur du toit. « Il serait utile de lui donner une nouvelle coupe et de conserver une partie du charme du quartier », a-t-il déclaré.

Le commissaire Kenn Karakul a déclaré que l’agencement de l’aile réservée aux invités et du pool house était encombrant et « semblait être un projet à rallonge. Je pense qu’il existe une manière plus intéressante – vous êtes très talentueux – d’y parvenir. »

Un rendu présenté le 28 août à la Commission d’architecture de Palm Beach montre une partie de la maison conçue pour le 203 S. Lake Trail, avec une loggia au bord du lac et des fenêtres et portes vitrées donnant sur l’eau. Le conseil a demandé à l’architecte de revenir en octobre avec des modifications au projet.

L’entrée de service proposée sur l’avenue Seabreeze serait la troisième entrée de la propriété et nécessiterait l’approbation du conseil municipal pour une « exception spéciale » aux règlements de zonage. L’emplacement de la bordure de trottoir supplémentaire près d’un point d’entrée du sentier pédestre et cyclable Lake Trail a été mentionné par plusieurs voisins dans leurs lettres d’objection.

« Nous pensons que cet ajout aggraverait considérablement les problèmes de circulation dans notre rue, augmenterait les perturbations et, surtout, poserait un risque de sécurité important pour ceux qui utilisent l’accès au Lake Trail », a écrit Frank Speno, qui vit au 416 Seabreeze Ave.

Le conseil a voté à l’unanimité pour que Correll revienne à l’hôtel de ville en octobre avec un projet révisé. Catlin, qui a proposé de reporter le projet, avait exprimé très clairement son point de vue sur le projet lorsqu’elle s’était exprimée plus tôt au cours de la réunion.

« Je veux voir quelque chose qui reflète davantage la région et qui semble être là depuis toujours », a-t-elle déclaré.

Darrell Hofheinz est journaliste pour USA TODAY Network of Florida. Il écrit sur l’immobilier à Palm Beach dans sa chronique hebdomadaire « Beyond the Hedges ». Il est heureux de recevoir des conseils sur l’actualité immobilière sur l’île. Envoyez un e-mail à [email protected], appelez le 561-820-3831 ou tweetez @PBDN_Hofheinz. Aidez-nous à soutenir notre journalisme. Abonnez-vous dès aujourd’hui.

Cet article a été publié à l’origine sur Palm Beach Daily News : Un comité de conception de Palm Beach exige des modifications au projet de manoir au bord du lac