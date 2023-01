Le comité de l’UE vote pour lever les protections de 2 législateurs qui seraient impliqués dans un scandale de corruption majeur

Une commission influente du parlement de l’Union européenne a voté mardi à l’unanimité la levée de l’immunité protectrice de deux législateurs recherchés par les autorités belges pour des liens présumés avec un scandale de corruption majeur.

La commission des affaires juridiques du Parlement européen a décidé par 23 voix contre zéro, sans abstention, de lever l’immunité parlementaire du législateur belge Marc Tarabella et de l’Italien Andrea Cozzolino, a annoncé son président, Adrian Vazquez Lazara, sur Twitter.

Cette décision ouvre la voie à un vote en plénière sur l’opportunité de supprimer leurs protections jeudi afin que les deux hommes, qui sont membres du groupe politique de centre-gauche les socialistes et démocrates (S&D) le plus durement touché par le scandale, puissent être interrogés. par les procureurs belges.

Des centaines de milliers d’euros (dollars) ont été saisis lors de raids à travers Bruxelles en décembre. Quatre personnes ont été inculpées de corruption, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin de la part de responsables qatariens et marocains afin d’influencer les débats parlementaires.

Il s’agit de la députée S&D Eva Kaili, qui était vice-présidente de l’Assemblée jusqu’à ce que les accusations soient révélées ; son partenaire et assistant parlementaire Francesco Giorgi ; l’ancien député S&D Pier Antonio Panzeri, et le chef d’un groupe caritatif, Niccolo Figa-Talamanca. Le Qatar et le Maroc nient toute implication.

La demande des procureurs pour que le Parlement lève l’immunité de Tarabella et Cozzolino suggère qu’eux aussi pourraient être inculpés. Les deux hommes nient les actes répréhensibles et ont déclaré qu’ils étaient prêts à parler aux enquêteurs.

Un avocat de l’épouse et de la fille de Panzeri, qui étaient également recherchées pour des liens présumés avec ce qui est l’un des plus grands scandales de l’histoire de l’UE, a déclaré lundi qu’elles avaient été libérées de l’assignation à résidence après que les autorités belges ont abandonné leur tentative de les faire transférer pour interrogatoire. .

Les deux femmes ont accepté de rencontrer librement les enquêteurs à une date encore indéterminée. La décision à Bruxelles est intervenue quelques jours après que Panzeri a accepté de devenir un informateur en échange d’une peine plus légère, s’engageant à nommer des noms et à détailler les arrangements financiers avec les personnes impliquées.