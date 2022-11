Le comité de l’ONU vote pour qu’Israël se débarrasse des armes nucléaires et autorise les inspecteurs internationaux

La Première Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies a voté pour qu’Israël se débarrasse de toutes les armes nucléaires et place tous les sites nucléaires sous la surveillance de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a rapporté le Jerusalem Post.

La résolution a été adoptée à une écrasante majorité vendredi avec un vote de 152 voix contre 5, seuls les États-Unis, le Canada, Israël, la Micronésie et les Palaos ayant voté contre. L’Union européenne et 23 autres se sont abstenus.

Bien qu’il s’agisse officiellement d’une résolution sur le “risque de prolifération nucléaire au Moyen-Orient”, la résolution – soumise par l’Égypte comme elle le fait chaque année – se concentrait principalement sur Israël sans mentionner l’Iran.

“C’est malheureux car tous les pays qui ont voté sur cette résolution devraient se demander quelle est la source de l’instabilité dans la région”, a déclaré l’ancien ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, à Fox News Digital. “C’est Israël ou l’Iran ? Quel est le danger et la menace pour la région ? Et je pense qu’ils savent tous que la menace vient de l’Iran et non d’Israël.”

Israël n’a même jamais reconnu posséder des armes nucléaires, bien qu’il soit largement supposé qu’il le fait. La résolution aurait fait référence au fait qu’Israël n’a pas signé le Traité de non-prolifération des armes nucléaires.

L’Iran, quant à lui, a essayé de développer son propre programme nucléaire. La nation islamique, bien qu’elle ait signé le traité de non-prolifération, a enrichi l’uranium à des niveaux proches de ce qui est nécessaire pour les armes.

L’administration du président Biden s’est efforcée de réintégrer un accord nucléaire avec l’Iran après que l’ancien président Donald Trump s’est retiré de l’ancien accord conclu par l’ancien président Barack Obama. Les critiques avertissent que tout nouvel accord doit être plus dur et durer plus longtemps que l’accord d’Obama.

“Ce que nous voyons maintenant est plus court et plus faible”, a déclaré Dannon en août.

Alors qu’Israël organise des élections mardi qui pourraient voir le retour de Benjamin Netanyahu au poste de Premier ministre, et que les États-Unis organisent des élections de mi-mandat la semaine prochaine dont les républicains espèrent qu’elles leur seront bénéfiques, Danon pense qu’il y a une opportunité d’être dur avec l’Iran.

“Je pense que nous avons un lien fort. Indépendamment des élections, mais je pense que si nous gagnons, si Netanyahu revient à son poste de Premier ministre, nous pourrons mettre la question de l’Iran en première ligne et nous allons attendez-vous à ce que nos collègues aux États-Unis répondent également à cette menace », a déclaré Danon.