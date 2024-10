Le comité de la sécurité publique demande une réunion d’urgence sur les allégations de la GRC contre l’Inde

Le comité fédéral permanent de la sécurité publique et nationale a convoqué à l’unanimité une réunion d’urgence sur l’enquête sur les opérations secrètes présumées du gouvernement indien au Canada, a déclaré le député Allistair MacGregor.

Les membres du comité permanent ont écrit dans une lettre datée de mardi que les révélations de la GRC sont « très alarmantes ». Ils demandent une discussion sur « les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement pour protéger les Canadiens et notre pays ».

Lundi, le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a allégué des liens entre des agents du gouvernement indien et une « violence généralisée » au Canada, notamment des homicides et « bien plus d’une douzaine » de menaces imminentes contre des membres de la communauté indienne canadienne, en particulier des membres sikhs.

La demande du comité intervient après que le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré mardi aux journalistes qu’il souhaitait qu’un comité parlementaire étudie la manière de protéger les Canadiens contre les menaces venant de l’Inde.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi que le gouvernement avait expulsé six diplomates indiens parce que New Delhi avait refusé de coopérer aux enquêtes criminelles.