Le président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre a appelé le FBI et la TSA à élargir une liste fédérale d’interdiction de vol pour inclure tous ceux qui ont pris part aux troubles au Capitole américain cette semaine, qualifiant l’incident d ‘«attaque terroriste nationale».

Le représentant démocrate Bennie Thompson du Mississippi, président du comité de la Chambre, a déclaré que les forces de l’ordre nationales devaient empêcher toute personne présente à l’émeute du Capitole de voler « sans entrave, » après que des partisans du président Donald Trump se sont introduits dans le bâtiment lors d’un rassemblement mercredi, ce qui a entraîné une évacuation des responsables et du personnel.

«Compte tenu de l’odieux attentat terroriste national contre le Capitole des États-Unis hier, j’exhorte la Transportation Security Administration (TSA) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) à utiliser leurs autorités pour ajouter les noms de toutes les personnes identifiées impliquées dans l’attaque à la la liste fédérale d’interdiction de vol et les garder hors des avions » Thompson a déclaré jeudi dans un communiqué.

C’est une action que la TSA et le FBI, de par la loi, peuvent prendre mais, à ma connaissance, n’ont pas encore pris. Les auteurs présumés d’une attaque terroriste nationale qui ont été identifiés par le FBI devraient être tenus pour responsables.

Thompson a ajouté que la perturbation à DC « Menacé la sécurité » des législateurs et de leurs collaborateurs et «A servi d’attaque contre notre nation.»

La déclaration est intervenue quelques heures après que le FBI a publié sa propre missive plus tôt jeudi, demandant l’aide du public pour identifier les émeutiers, affirmant que c’était «Accepter des conseils et des médias numériques illustrant des émeutes ou de la violence» sur Capitol Hill, bien qu’il n’ait offert aucune réponse publique à Thompson.

Le ministère de la Justice a également indiqué qu’il chercherait à punir les personnes impliquées dans le bouleversement, affirmant que des actes d’accusation seraient portés dans plus de 50 affaires connexes d’ici la fin de jeudi et que certains pourraient faire face à des accusations d’émeute, d’insurrection et de sédition.

Les démocrates ont été presque unanimes pour condamner la manifestation devenue émeute, beaucoup blâmant les pieds de Trump, arguant qu’il n’avait pas fait assez pour attirer ses partisans, malgré la publication d’un message vidéo appelant les manifestants à « rentrer chez soi. »

Les troubles ont éclaté lors d’un rassemblement pour protester contre le résultat des élections de 2020 dans la capitale nationale, déclenchant la panique dans les couloirs du Congrès alors que les forces de l’ordre se battaient pendant des heures pour évacuer les occupants du bâtiment. Au moins quatre personnes ont été tuées au cours de la dispute, dont une femme qui a été abattue par la police lorsque des manifestants ont tenté de prendre d’assaut la salle du Sénat.

