Le comité de la ligue de l’AIFF recommande de mettre fin à la relégation en raison du COVID-19

Le comité de la ligue de la Fédération indienne de football s’est réuni vendredi et a décidé de mettre fin à la relégation pour la I-League de la saison dernière compte tenu des circonstances extraordinaires découlant de la pandémie de COVID-19 sur recommandation de son directeur technique Isac Doru. Citant des exemples d’autres nations de football du monde entier comme les Pays-Bas (Eredivisie), l’Argentine (Liga Profesional de Futbol), le Mexique (Liga MX), la Roumanie (Liga 1), le Japon (J-League et J2-League, Doru avait précédemment recommandé qu’aucune équipe ne devrait être rétrogradée cette saison.

«Le Comité a accepté et a recommandé au Comité exécutif qu’aucune équipe ne soit reléguée de la Hero I-League, et que le Neroca FC soit autorisé à participer à l’édition 2021-22 de la Hero I-League sous réserve d’obtenir les conditions requises. licence conformément à la décision du comité des licences de club », a déclaré l’AIFF dans un communiqué.

Le club de Manipur, le Neroca FC, avait terminé en bas du tableau lors de la dernière I-League.

Le tout-puissant comité exécutif de la fédération prendra bientôt une décision finale à ce sujet. Doru a tiré des exemples de 23 pays, dont les Pays-Bas (Eredivisie), l’Argentine (Liga Profesional de Futbol), le Mexique (Liga MX), la Roumanie (Liga 1), le Japon (J-League et J2-League), sur la façon dont ils ont » relégation gelée »et aider les équipes dans les moments difficiles.

« J’ai eu une conversation avec tous les entraîneurs de club pendant la pandémie et tout le monde a mentionné les défis rencontrés – qui comprenaient une courte durée de préparation, des heures d’entraînement réduites, des difficultés à organiser des matchs amicaux, des problèmes de transfert, entre autres », a déclaré Doru lors de la réunion.

Le PDG des ligues, Sunando Dhar, a déclaré que l’AIFF avait «approché tous les clubs participants et que tous nous ont unanimement mentionné par écrit que dans les circonstances actuelles, la relégation devrait être gelée.» Le comité a également discuté de l’organisation des autres événements – Indian Women’s League, Futsal Club Championship et I-League Qualifiers – et a décidé de se réunir dans un mois pour «évaluer les paramètres de santé» et se concentrer sur des dates réalisables pour toutes les parties prenantes.

Le vice-président senior de l’AIFF et président du comité de la ligue, Subrata Dutta, a exhorté tout le monde à prendre les précautions nécessaires et à rester en sécurité au milieu de la pandémie. « Le football, pour le moment, s’est arrêté et nous espérons seulement que cette pandémie s’atténuera bientôt, ce qui nous permettra de planifier notre calendrier de la même manière », a déclaré Dutta.

