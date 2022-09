Le comité de la I-League s’en tient à la règle 3 + 1 sur le nombre d’étrangers

Le comité de la ligue de la Fédération indienne de football (AIFF) a autorisé dimanche les clubs de la I-League à inscrire six étrangers, dont un asiatique, dans l’équipe du jour du match, mais n’en a autorisé que quatre (selon la règle 3 + 1 en vigueur) dans le onze de jeu pour cette saison commençant le 29 octobre.

La saison dernière, les clubs de la I-League ont été autorisés à inscrire six joueurs étrangers, mais seuls quatre, dont un asiatique, ont été autorisés à faire partie de l’équipe du jour du match.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Igor Stimac, n’est pas fan de l’augmentation du nombre d’étrangers dans les ligues nationales au motif que moins de joueurs indiens pourront jouer.

“Le comité de la Ligue a recommandé (au comité exécutif) d’augmenter le nombre d’étrangers à 5 + 1 (5 étrangers de n’importe où dans le monde et un d’Asie) dans l’équipe le jour du match”, a déclaré l’AIFF dans un communiqué. après la réunion du comité de la ligue.

“Cependant, parmi ceux-ci, un total de quatre étrangers devrait être autorisé dans le onze de jeu à un moment donné sur une base de 3 + 1. Alors qu’un étranger sur le terrain peut être remplacé par un autre joueur étranger sur le banc ou par un joueur indien, un étranger d’un quota asiatique peut être remplacé par un autre étranger d’un quota asiatique ou par un Indien. La réunion a été présidée par la nouvelle élue à la tête du Comité de la Ligue, Lalnghinglova Hmar, qui est également membre du Comité exécutif. Étaient également présents à la réunion le secrétaire général Shaji Prabhakaran, le secrétaire général adjoint Sunando Dhar, entre autres.

Dans d’autres recommandations majeures au comité exécutif, la Ligue de deuxième division comptera un total de 15 équipes de tout le pays, ainsi que les équipes de réserve des équipes ISL et I-League, les tours finaux se jouant à domicile.

“Aucun joueur étranger ne sera autorisé dans la Hero Second Division League. Avoir un certain nombre de joueurs de moins de 22 ans dans l’équipe ne sera plus obligatoire dans la Hero Second Division League. Il a également été recommandé que deux équipes soient reléguées de la I-League à la Second Division League.

Le Kenkre Football Club a fait appel à l’AIFF pour le maintien dans la I-League, ce que le Comité de la Ligue a accepté avec sympathie et la recommandation en ce sens a été transmise au Comité exécutif.

Le comité a en outre recommandé au comité exécutif que pour encourager la participation de plus de joueurs indiens, toutes les ligues d’État à travers le pays devraient être jouées sans joueurs étrangers. Le comité de la ligue a également suggéré que la Ligue indienne des femmes soit disputée sur plusieurs sites, afin d’élargir la base du jeu féminin en Inde.

Dans une autre tentative d’élargir la base du jeu, le comité de la ligue a recommandé de supprimer les critères de licence dans la IWL et la deuxième division de la ligue, et les critères d’accréditation de l’Académie dans la ligue de la jeunesse.

