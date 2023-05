Le comité de la FDA vote sur la pilule sans ordonnance

La réduction de l’accès à l’avortement aux États-Unis a à son tour suscité de nouveaux appels pour un accès élargi au contrôle des naissances afin de prévenir les grossesses non désirées.

Et 75% de toutes les grossesses chez les filles âgées de 15 à 19 ans n’étaient pas désirées, selon cette étude.

« Malgré des décennies d’innocuité et d’efficacité éprouvées, les gens sont toujours confrontés à d’immenses obstacles pour obtenir un contraceptif en raison d’iniquités systémiques dans notre système de santé. »

« Il s’agit d’un problème crucial pour la santé reproductive, les droits et la justice », ont écrit les législateurs dans une lettre à Califf.

Plus de 50 membres de Congrès en mars 2022, a demandé au commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, de s’assurer que l’agence examinait sans délai les demandes de pilules contraceptives en vente libre.

Depuis des années, des associations médicales telles que l’American College of Obstetricians and Gynecologists demandent que les ventes de pilules contraceptives en vente libre soient autorisées.

« L’histoire de la contraception féminine est une lutte pour le contrôle des femmes sur leur reproduction, et nous devons faire confiance aux femmes », a déclaré le Dr Katalin Roth, membre du comité consultatif de la FDA et professeur de médecine à l’Université George Washington.

Depuis leur approbation aux États-Unis il y a plus de 60 ans, les contraceptifs oraux ne sont disponibles que pour les femmes sur ordonnance. Si la FDA approuve la demande de HRA Pharma, les femmes pourraient obtenir Opill sans avoir d’abord à consulter un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé.

On avait demandé au panel si les avantages de la vente de la pilule contraceptive Opill de HRA Pharma l’emportaient sur les risques que les consommateurs utilisent incorrectement le médicament entraînant une grossesse non désirée.

Un panneau de experts qui conseillent le Administration des aliments et des médicaments Unanimement recommandé mercredi que l’agence permette pour la première fois aux femmes d’obtenir une pilule contraceptive sans ordonnance.

Les pilules progestatives sont une méthode de contraception efficace, mais il est essentiel de prendre la pilule à la même heure chaque jour, selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists.

Les pilules progestatives sont généralement utilisées par les femmes qui ne veulent pas prendre les pilules combinées les plus courantes contenant un progestatif et des œstrogènes pour des raisons de santé.

Norgestrel contient une hormone appelée progestatif qui empêche la grossesse en épaississant le mucus du col de l’utérus pour empêcher les spermatozoïdes d’atteindre et de féconder un ovule. La pilule est destinée à être prise quotidiennement, à la même heure chaque jour.

Mais les scientifiques de la FDA se sont inquiétés de savoir si le grand public, en particulier les adolescents et les personnes peu alphabétisées, comprendrait l’étiquette du norgestrel et utiliserait le médicament de la bonne manière.

La FDA a également constaté qu’un tiers des participants à l’étude de HRA Pharma ont déclaré avoir pris plus de pilules de norgestrel qu’elles n’en ont réellement délivrées.

Le Dr Theresa Michele, chef de la division des médicaments en vente libre de la FDA, a déclaré que ces erreurs remettent en question la fiabilité des autres données de l’étude.

« Je ne peux pas penser à une étude qui contient 30% de données invalides », a déclaré Michele au comité mercredi. « Cela ne se produit vraiment dans aucun type d’étude, et encore moins dans une étude de consommation de cette nature – c’est donc vraiment très extraordinaire. »

« Nous sommes retournés et avons demandé au sponsor de rechercher une cause profonde de cela et ils n’en ont pas trouvé », a déclaré Michele.

Le Dr Karen Murry, directrice adjointe du bureau des médicaments en vente libre de la FDA, a déclaré que l’agence comprenait l’importance d’un accès accru à une contraception efficace pour les femmes. Mais Murry a déclaré que HRA Pharma avait soumis une étude difficile à interpréter.

« Et donc la FDA a été placée dans une position très difficile pour essayer de déterminer s’il est probable que les femmes utiliseront ce produit de manière sûre et efficace dans le cadre de la vente sans ordonnance », a déclaré Murry.

Kathryn Curtis, scientifique aux Centers for Disease Control and Prevention et membre du comité de la FDA, a déclaré que même avec les problèmes de données de l’étude, les avantages de la contraception en vente libre l’emportent clairement sur les risques.