Le comité de la faune en voie de disparition maintient les baleines à bosse de la Colombie-Britannique sur la liste

Par Kaitlyn Bailey, journaliste de l’Initiative de journalisme local

La population de baleines à bosse du Pacifique Nord est toujours à risque avec un statut recommandé de «préoccupante», a annoncé le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) le 8 décembre.

Depuis que la chasse commerciale à la baleine à bosse a été interdite en 1966, la population du Pacifique Nord a lentement augmenté, a déclaré le COSEPAC. Ils ont ajouté que plus de 4 000 baleines passent du temps au large des côtes de la Colombie-Britannique, mais qu’il existe toujours des risques.

Le COSEPAC réévalue les espèces en péril au moins tous les 10 ans.

“Si vous avez entendu ce qui ressemblait à un gigantesque soupir de soulagement cette semaine, c’était peut-être nous”, a écrit la Marine Education and Research Society sur les réseaux sociaux le 9 décembre.

Les baleines à bosse du Pacifique Nord ont été classées comme préoccupantes sur la liste des espèces en voie de disparition, qui est le statut le plus bas pour la faune classée comme en péril. Les seules statues en dessous sont des espèces qui ne disposent pas de suffisamment d’informations pour être correctement évaluées et des espèces qui ne sont pas du tout en péril.

Si le COSEPAC déterminait que les baleines à bosse n’étaient plus en danger, le gouvernement n’aurait aucune obligation de les protéger ou de réduire leurs menaces, a expliqué Jackie Hildering, chercheuse sur les baleines à bosse à la Marine Education and Research Society.

Le financement de la recherche et de l’éducation pour réduire les menaces pesant sur les baleines à bosse et les ressources pour arrêter le problème de l’enchevêtrement et de la collision sont tous liés au niveau de protection, a déclaré Hildering. Les nécropsies pour enquêter sur la mort d’une baleine sont également liées à son statut de danger.

De plus, alors que la population de baleines à bosse semble avoir augmenté depuis les années 1960, il est impossible de savoir combien meurent, a déclaré Hildering. Ce que nous savons cependant, c’est que les menaces qui pèsent sur les baleines, telles que le changement climatique, le trafic de gros navires, l’enchevêtrement dans les engins de pêche et le bruit, augmentent

« Vous ne saurez jamais combien de baleines meurent. Vous pouvez apprendre des corps qui se lavent, vous pouvez regarder les cicatrices pour avoir une idée de la fréquence à laquelle ces menaces peuvent se produire, mais vous ne pouvez jamais savoir exactement combien il y en a dans le cas des baleines », a déclaré Hildering, après avoir expliqué que lorsque les mammifères meurent, ils coulent généralement.

« Il y a certainement plus que lorsque nous les avons tués, mais ce n’est pas seulement la croissance démographique qui se produit. Ils se déplacent également d’ailleurs. Ainsi, nos collègues du sud-est de l’Alaska manquaient beaucoup de leurs baleines à bosse pendant la canicule marine.

Pour ces raisons, elle est reconnaissante que le COSEPAC ait au moins maintenu le statut préoccupant de la baleine à bosse. La décision a été prise à la lumière d’une reconnaissance du fait que nous n’en savons pas assez sur la population au milieu des menaces croissantes connues, est très positif et pourrait créer un précédent pour d’autres espèces, a-t-elle déclaré.

Hildering note également qu’il y a eu un changement dans la société pour s’éloigner de la réflexion sur les baleines en tant que population pour se soucier d’elles en tant qu’individus. Cette mentalité ne se reflète pas dans la liste des espèces en péril et la Loi sur les espèces en péril correspondante.

La loi considère simplement combien d’individus sont dans une espèce et combien nous pouvons nous permettre de perdre sans compromettre la vitalité de la population.

Chaque baleine profite également à notre environnement et à notre société.

« Ce que je pense que les gens ne réalisent pas, c’est que ce que les baleines font pour nous, c’est qu’elles fertilisent notre écosystème. Parce qu’ils font caca à la surface, ils permettent qu’il y ait plus d’algues pour qu’il y ait plus d’oxygène, plus de dioxyde de carbone est absorbé et il y a plus de nourriture pour l’ensemble de l’écosystème », a déclaré Hildering.

