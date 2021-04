WASHINGTON – La législation visant à créer une commission chargée d’étudier les réparations liées à l’esclavage pour les Noirs américains a autorisé un comité de la Chambre mercredi lors d’un vote historique – se rendant à la Chambre plénière pour la première fois plus de trois décennies après son introduction initiale.

La législation, HR 40, a été introduite pour la première fois il y a 30 ans et doit maintenant faire l’objet d’un vote à la Chambre plénière. Si elle est adoptée à la Chambre, la mesure ira au Sénat également divisé.

Le comité judiciaire de la Chambre a voté mercredi 25-17 pour faire avancer le projet de loi.

Le projet de loi créerait une commission de 13 personnes pour étudier les effets durables de l’esclavage et de la discrimination raciale continue tout au long de l’histoire du pays. Le panel soumettrait ses conclusions au Congrès et recommanderait toutes les solutions nécessaires, y compris une compensation aux Noirs américains.

La législation, ou la Commission d’étude et de développement des propositions de réparation pour les Afro-Américains, est actuellement parrainée par la représentante Sheila Jackson Lee, D-Texas.

Dans un communiqué, Jackson Lee a déclaré que le vote au sein du Comité judiciaire était «attendu depuis longtemps». Pendant plus de deux décennies avant elle, le représentant John Conyers, D-Mich., L’a introduit année après année sans succès.

Lee a déclaré que Conyers lui avait confié le maintien de la législation alors qu’il prenait sa retraite.

<< J'ai pris ce défi au sérieux et nous voici aujourd'hui, marquant pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique une législation qui traite directement des années et des siècles d'esclavage des Africains et des Afro-américains qui sont maintenant les descendants de ces Africains. », A déclaré Lee lors de l'audience de mercredi.

La mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains – y compris la mort récente de Daunte Wright – a attiré l’attention sur l’inégalité raciale dans la conscience publique et a renouvelé le débat sur la façon de remédier à l’histoire de racisme de l’Amérique envers les Afro-Américains – y compris les réparations.

La représentante Madeleine Dean, D-Pa., Vice-présidente du comité judiciaire de la Chambre, a déclaré à USA TODAY mardi soir qu’elle espérait qu’il y aurait une ouverture pour avoir de véritables discussions sur la question et a demandé: « La dernière année ne nous a-t-elle pas instruits ou nous a rééduqués sur les injustices, les injustices historiques? «

Les réparations – ou l’indemnisation pour des crimes et des actes répréhensibles historiques dans le but de remédier aux injustices et d’aider des groupes spécifiques de personnes ou de populations à prospérer – ont surtout été expérimentées dans des contextes internationaux.

« En adoptant HR 40, le Congrès peut également lancer un mouvement vers la reconnaissance nationale dont nous avons besoin pour combler les clivages raciaux. Les réparations sont en fin de compte une question de respect et de réconciliation – et l’espoir qu’un jour, tous les Américains pourront marcher ensemble vers un avenir plus juste ». A dit Jackson Lee.

Dean a déclaré qu’elle pensait que « l’étude des réparations était la chose raisonnable à faire ».

Selon une estimation de William Darity, un économiste de l’Université Duke dont les recherches sont consacrées à l’inégalité dans le contexte de la race, et Kirsten Mullen, une historienne, le coût de l’indemnisation des Américains descendus d’esclaves pour l’héritage de la servitude et de l’oppression raciale subséquente pourrait être jusqu’à 12 billions de dollars.

Aux États-Unis, le soutien aux réparations pour le rôle du gouvernement fédéral dans l’esclavage est à la fois croissant et suscité par le scepticisme. Bien que le Congrès se soit officiellement excusé pour l’esclavage pour la première fois en 2008, HR 40 a toujours fait face à l’opposition.

Les opposants au projet de loi l’ont qualifié de source de division et ont soutenu que les Américains d’aujourd’hui ne devraient pas être tenus responsables des conséquences de l’esclavage, qui a pris fin avec l’adoption du 13e amendement en 1865.

« Personne ne devrait être obligé de payer une compensation pour ce qu’il n’a pas fait », a déclaré le représentant Steve Chabot, R-Ohio. « Payer des réparations reviendrait à prendre de l’argent à des gens qui n’ont jamais possédé d’esclaves pour indemniser ceux qui n’ont jamais été réduits en esclavage. »

Le représentant Thomas Massie, R-Ky., Membre du comité judiciaire de la Chambre, a déclaré à USA TODAY mardi soir qu’il ne voterait pas pour les réparations ou ne créerait pas de commission pour étudier la question, mais qu’il « attendait avec impatience » la discussion de mercredi.

La représentante du Texas Veronica Escobar, démocrate membre du comité,a déclaré avant le vote qu’elle espérait que les républicains aborderaient cette question «avec un esprit ouvert et un cœur ouvert».

« J’espère que nous pourrons aborder l’idée d’équité, l’idée de justice, l’idée de revenir sur notre histoire afin de faire ce qui est juste à l’avenir. J’espère qu’ils l’aborderont avec un esprit politique ouvert », at-elle conclu.

Des études ont montré que la valeur nette d’une famille blanche typique est près de 10 fois supérieure à celle d’une famille noire. Les Noirs américains sont également moins susceptibles de posséder une maison que les autres groupes raciaux et ethniques. Le taux de pauvreté des Noirs est le double du taux des Blancs.

Selon une analyse de Mullen et Darity, les réparations pourraient conduire à l’élimination de l’écart de richesse entre les Noirs et les Blancs d’ici 10 ans.

Si le projet de loi passait à un vote à la Chambre plénière et était adopté, il aurait de faibles chances de passer par le Sénat.

Interrogé sur la question en 2019, le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, R-Ky., Dont les arrière-arrière-grands-pères ont asservi des personnes dans les exploitations cotonnières de l’Alabama, a déclaré lors d’une audience sur le sujet qu’il ne pensait pas que les réparations qui s’est produit il y a 150 ans, dont aucun d’entre nous ne vit actuellement n’est responsable, est une bonne idée. Nous avons essayé de nous attaquer à notre péché originel d’esclavage en combattant une guerre civile, en adoptant une législation historique sur les droits civiques, en élisant un président afro-américain . »

Le sénateur Cory Booker, DN.J., a déposé une version complémentaire du projet de loi qui aurait besoin du soutien d’au moins 10 républicains du Sénat pour avancer au Sénat au-delà de l’obstruction systématique.

Le président Joe Biden a déclaré en février qu’il soutenait l’étude des réparations pour les Noirs américains.

Les dirigeants du Congressional Black Caucus ont rencontré mardi Biden et le vice-président Kamala Harris à la Maison Blanche pour la première fois et ont exposé leur vision politique, qui comprenait une conversation avec l’administration sur les réparations.

