Le comité de la Chambre sur la Chine cible les VC américains qui investissent dans l’IA chinoise

Le comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois a envoyé des lettres à quatre sociétés de capital-risque américaines distinctes, dont Qualcomm bras de capital-risque, exprimant de « sérieuses inquiétudes » au sujet de leurs investissements dans les startups technologiques chinoises.

Les lettres, qui ont été rendues publiques mercredi, ont été envoyées à GGV Capital, GST Ventures, Qualcomm Ventures et Walden International. Ils ont été rédigés par le républicain du Wisconsin Mike Gallagher et le démocrate de l’Illinois Raja Krishnamoorthi, les deux principaux membres du comité.

Les législateurs sont particulièrement préoccupés par les investissements dans l’intelligence artificielle, les fabricants de puces et les sociétés d’informatique quantique en Chine. Ils ont également noté que certaines des entreprises recevant de l’argent américain étaient liées au profilage et au suivi des minorités ethniques ouïghoures en Chine.

« Comme l’IA, le développement national des semi-conducteurs est une priorité absolue du Parti communiste chinois », indique la lettre. « Les semi-conducteurs sont essentiels pour l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et d’autres technologies avancées à double usage. »

Les représentants des quatre entreprises à risque qui ont reçu les lettres n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette sensibilisation représente le dernier effort bipartisan des politiciens pour intensifier la pression sur les investissements américains en Chine alors que la tension monte entre les deux plus grandes économies du monde et que les préoccupations en matière de sécurité nationale s’intensifient. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s’est rendue en Chine au début du mois dans le cadre d’un plan visant à stabiliser les relations avec la Chine. Le secrétaire d’État Antony Blinken s’y est rendu en juin.

Dans leur lettre, Gallagher et Krishnamoorthi ont lié des dizaines d’investissements particuliers à des violations des droits de l’homme et à des efforts pour renforcer l’armée chinoise, ce qui va à l’encontre des intérêts américains.

Qualcomm Ventures, par exemple, a réalisé 13 investissements dans des entreprises chinoises d’IA de 2015 à 2021, selon la lettre. Un investissement, dans SenseTime, désormais coté en bourse, était lié par un New York Times rapport au traçage et au profilage chinois des Ouïghours.

En plus de Qualcomm, les données de PitchBook montrent que les sociétés américaines Tiger Global Management et Silver Lake, qui n’étaient pas mentionnées dans la lettre, ont investi dans SenseTime avant son introduction en bourse en 2021.

L’investissement de Qualcomm dans Denglin Technology, un concurrent apparent, fait également l’objet d’un examen minutieux par le Congrès. Qualcomm a été l’un des premiers bailleurs de fonds de Denglin, selon PitchBook, et a investi dans un cycle de financement supplémentaire en 2022.

La société avec les investissements les plus potentiellement problématiques, selon la lettre, est GGV Capital, qui possède des bureaux dans la Silicon Valley, à San Francisco, à Shanghai, à Pékin et à Singapour. La lettre a identifié 43 investissements différents dans des entreprises chinoises d’IA de 2015 à 2021, plus que tout autre investissement identifié par des chercheurs indépendants du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown.

GGV a 9,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a établi des opérations sur le terrain en Chine en 2005. Même avant cela, il a investi dans le géant chinois du commerce électronique Alibaba, puis a soutenu la société mère de TikTok ByteDance et la société de covoiturage Didi.

Gallagher et Krishnamoorthi identifient l’investissement de GGV dans Megvii, un fournisseur de logiciels de reconnaissance faciale basé à Pékin, comme un sujet de préoccupation. La société « soutient activement la surveillance des Ouïghours », indique la lettre.

Megvii est soutenu par un certain nombre d’investisseurs majeurs, dont Alibaba, Foxconn et le groupe Macquarie. GGV a investi dans Megvii en 2019 aux côtés du fonds souverain d’Abu Dhabi dans le cadre d’un accord valorisant la société à environ 4 milliards de dollars.

Walden, une petite entreprise, a été identifiée comme un soutien particulièrement important des entreprises chinoises d’IA. La lettre indiquait que de 2015 à 2021, au moins 39 % des contrats d’IA de l’entreprise concernaient ce secteur, y compris un investissement dans une société désormais sur liste noire appelée Intellifusion.

Intellifusion est depuis devenue publique et a une capitalisation boursière de 22 milliards de yuans chinois, soit environ 3 milliards de dollars.

Concernant GSR Ventures, la lettre indique que la société « figurait parmi les principaux investisseurs américains dans les sociétés d’intelligence artificielle de la RPC entre 2015 et 2021, selon un récent rapport du Center for Security and Emerging Technology ». Les législateurs ont cité 33 investissements distincts au cours de la période de six ans, y compris Horizon Robotics, qui a été évalué pour la dernière fois à 5 milliards de dollars en 2021.

Les lettres font avancer les efforts de Gallagher pour contrôler l’argent américain dans les technologies clés en Chine.

Après avoir rencontré des dirigeants de la Silicon Valley en avril, Gallagher a déclaré à CNBC dans une interview qu’il « est sorti de ce jour avec un optimisme prudent quant au fait que nous pourrions mettre en place des contrôles raisonnables sur les flux de capitaux américains vers la Chine qui nous permettraient de ne pas financer notre propre destruction ou de financer notre propre perte dans la grande course à l’IA ».

Il a déclaré à l’époque qu’il avait découvert qu’il y avait un « large soutien » parmi les investisseurs en capital-risque et d’autres pour empêcher les gestionnaires d’actifs américains d’investir dans des entreprises chinoises d’IA.

Le département américain du Commerce a également envisagé des mesures pour garantir que les technologies américaines ne puissent pas être trop exploitées par la Chine pour faire progresser ses propres efforts en matière d’IA. Le journal de Wall Street a rapporté le mois dernier que l’agence pesait de nouvelles limites sur les puces avancées utilisées pour l’IA qui pourraient être exportées vers la Chine.

La pression s’est accrue sur les sociétés de capital-risque avec des investissements substantiels en Chine, en partie en raison de préoccupations concernant le vol de propriété intellectuelle dans la technologie et une course naissante à l’IA. Le mois dernier, la légendaire société de capital-risque Sequoia Capital a déclaré il diviserait ses activités internationales en trois parties, avec Neil Shen à la tête de sa puissante unité Sequoia China.

