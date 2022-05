Le comité de la Chambre renvoie l’ancien secrétaire à l’Intérieur de Trump, David Bernhardt, pour des poursuites pénales

Le secrétaire à l’Intérieur David Bernhardt et le président de l’époque Donald Trump dans la salle Est de la Maison Blanche le 8 juillet 2019. (Carlos Barria/Reuters)

Le comité des ressources naturelles de la Chambre a annoncé mercredi sa toute première saisine pénale du ministère de la Justice, lui demandant d’enquêter pour savoir si Mike Ingram, un promoteur immobilier de l’Arizona et un donateur de campagne de Donald Trump, a soudoyé des fonctionnaires pendant le mandat de Trump en tant que président, y compris le sous-secrétaire de l’Intérieur de l’époque, David Bernhardt.

Depuis 2019, le comité de la Chambre a enquêté sur la décision du US Fish and Wildlife Service (FWS) en octobre 2017 de revenir sur son opposition précédente à un projet de développement de logements à Benson, en Arizona, appelé Villages at Vigneto. Cette décision a de nouveau été annulée en juillet 2021, après l’entrée en fonction du président Biden.

Selon un rapport du comité en août 2017, Steve Spangle, qui était alors superviseur de terrain du FWS, a reçu un appel téléphonique au cours duquel un avocat du bureau du procureur du ministère de l’Intérieur a demandé à Spangle de revenir sur sa décision selon laquelle l’Army Corps of Engineers doit consulter FWS avant de rétablir le permis alors suspendu de la Clean Water Act pour les villages de Vigneto. Le rapport indique que l’appel téléphonique “a été dirigé par Dep. Seconde. Bernhardt » après avoir rencontré Ingram. Bernhardt a ensuite occupé le poste de secrétaire de l’intérieur de 2019 à 2021.

“Les preuves suggèrent fortement que la décision était le résultat d’une contrepartie entre le développeur de Vigneto, Michael Ingram, et des hauts fonctionnaires de l’administration Trump, y compris potentiellement le secrétaire adjoint du DOI de l’époque, David Bernhardt”, conclut le rapport du comité.

“Les résultats de cette enquête nous montrent une fois de plus que l’administration précédente a mis de côté l’expertise du personnel de carrière alors qu’elle distribuait les décisions des agences fédérales aux amis de Trump et aux grands donateurs sur une base payante”, a déclaré Grijalva, président du comité des ressources naturelles de la Chambre. , D-Arizona, a déclaré dans un communiqué publié mercredi.

Le président du comité des ressources naturelles de la Chambre, Raul Grijalva, D-Arizona, en juin 2020

Le développement Vigneto est dans une zone écologiquement sensible, selon le comité. “Le terrain sur lequel Vigneto serait développé est situé à environ deux miles en amont de la rivière San Pedro, la dernière grande rivière à écoulement libre dans le désert du sud-ouest”, indique le rapport du comité. “L’écosystème environnant est un habitat fragile, mais d’une importance cruciale pour de nombreuses espèces sauvages uniques et est considéré comme un corridor essentiel pour des millions d’oiseaux chanteurs migrateurs.”

En conséquence, le corps d’armée était légalement tenu de consulter le FWS en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition, mais a retiré sa demande de consultation après l’entrée en fonction de Trump. Le comité documente également qu’Ingram et une douzaine d’autres donateurs en Arizona, dont certains ont des liens commerciaux avec Ingram, ont fait don d’un total de 241 600 $ au Comité national républicain, Donald Trump pour le président et les comités du GOP des États en 2017.

La représentante Katie Porter, D-Californie, qui préside le sous-comité de surveillance et d’enquête du comité des ressources naturelles, a publié une déclaration alléguant explicitement la corruption dans l’administration Trump.

“Un échange d’argent pour une action gouvernementale spécifique est la forme de corruption la plus claire qui soit, et les Américains – démocrates, républicains et indépendants – partagent la compréhension que ce genre de contrepartie érode notre démocratie”, a déclaré Porter. “Dans ce cas, notre surveillance a révélé que le ministère de l’Intérieur de l’administration Trump avait annulé les professionnels de carrière locaux et renversé une position de longue date sur les exigences d’examen environnemental, quelques semaines seulement après que des donateurs politiquement connectés aient fait près d’un quart de million de dollars de contributions. au profit de la campagne Trump. Ce modèle de faits préoccupant exige au minimum une enquête supplémentaire, afin que le peuple américain ait des réponses sur la question de savoir si l’administration Trump agissait dans l’intérêt du public ou dans l’intérêt du plus offrant.

La représentante Katie Porter, D-Californie, présidente du sous-comité de surveillance et d'enquête du comité des ressources naturelles de la Chambre, à Washington, DC., en octobre 2019.

Bernhardt n’a pas répondu à la demande de commentaire de Yahoo News avant la publication, pas plus qu’un porte-parole de Trump. La société immobilière d’Ingram, El Dorado Holdings, a envoyé une déclaration de son avocat Lanny Davis, un avocat de Washington, DC célèbre pour ses nombreux clients politiques de premier plan.

“La référence envoyée par le président Grijalva et la présidente du sous-comité Porter est fausse, trompeuse, injuste et me semble rappeler l’utilisation par le maccarthysme d’insinuations comme substitut des faits”, a déclaré Davis. « El Dorado a participé à plusieurs réunions avec ce comité, a agi en toute transparence et a coopéré pleinement sans assignation à comparaître. Malgré cela, nous nous sommes vu refuser l’opportunité fondamentale et fondamentale de réfuter les allégations de cette saisine et nous avons même refusé la possibilité de parler au président. Malheureusement, le peuple américain a été engourdi et habitué à des attaques politiques qui n’ont pas grand-chose à voir avec la vérité, et il doit y avoir une indignation bipartite lorsque cela se produit. Peu importe qu’il s’agisse d’un comité démocrate ou républicain ou d’une administration démocrate ou républicaine. J’ai l’intention de passer chaque minute que je peux rendre visite aux membres démocrates et républicains de ce comité pour les persuader que ce qui a été fait par le président et la présidente du sous-comité était injuste et n’a absolument pas signalé les faits d’absence d’actes répréhensibles de la part de M. Ingram ou d’El Dorado. . Je crois toujours que la décision finale a été prise sur la base de la loi et des faits.

Les groupes de défense de l’environnement critiques du bilan du DOI à l’époque de Trump ont vu le renvoi comme une justification.

“Nous avons toujours dit que David Bernhardt était trop compromis et trop corrompu pour être secrétaire du Cabinet”, a déclaré Jennifer Rokala, directrice exécutive du Center for Western Priorities, dans un communiqué. “C’est une preuve accablante d’une faveur directe de paiement pour le jeu. Mike Ingram a eu une réunion secrète avec David Bernhardt au début de l’administration Trump. Puis, le jour même où Bernhardt a renversé les fonctionnaires de carrière sous lui, l’argent a été versé à la campagne Trump.