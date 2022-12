Le comité de la Chambre obtient l’accès aux déclarations de revenus de Trump, mettant fin à un long combat

En février 2021, le bureau du procureur du district de Manhattan a obtenu certaines des déclarations de revenus de M. Trump et d’autres données financières. L’organisation Trump est maintenant jugée à New York, où elle est accusée de fraude fiscale et d’autres crimes. Le procureur général de l’État de New York a poursuivi M. Trump et trois de ses enfants, les accusant de mentir aux prêteurs et aux assureurs en surévaluant frauduleusement ses actifs.

Le New York Times a également enquêté sur les impôts de M. Trump, notamment en obtenant des données sur les déclarations de revenus en 2020. Parmi ses conclusions, il n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu au cours de 11 des 18 années examinées par le Times et qu’il avait réduit sa facture fiscale avec un remboursement d’impôt de 72,9 millions de dollars qui, à partir de 2020, a fait l’objet d’un audit par l’IRS

La lutte contre les impôts de M. Trump remonte à 2019, lorsque les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre et ont commencé à essayer d’exercer une surveillance. M. Trump a juré de bloquer «toutes» leurs citations à comparaître et a poursuivi une stratégie consistant à utiliser la lenteur des litiges pour retarder ces efforts.

Entre autres efforts, les démocrates ont obtenu le témoignage de l’ancien avocat de M. Trump, Michael D. Cohen, selon lequel M. Trump s’était vanté de gonfler la valeur des actifs lors de la demande de prêts et de les sous-évaluer lorsque cela contribuait à réduire ses impôts. M. Neal a également demandé les déclarations de revenus de M. Trump, affirmant que le comité étudiait un programme qui audite les présidents.

M. Trump et ses alliés ont déclaré que les démocrates étaient engagés dans une expédition de pêche à motivation politique, et ses avocats ont juré de la combattre « bec et ongles ». L’administration Trump n’a pas permis au département du Trésor de se conformer à la demande de M. Neal.

La Chambre a déposé une plainte en juillet pour faire appliquer la demande, mais la plainte a été bloquée devant un juge nommé par Trump, Trevor N. McFadden. Fin 2021, il a finalement statué que la loi était du côté du comité – même s’il a averti qu’il pensait que ce serait une mauvaise idée pour la Chambre de publier les retours.

M. Trump a continué de faire appel. L’été dernier, un panel de la Cour d’appel du circuit du district de Columbia a confirmé la décision du juge McFadden.