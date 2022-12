Le comité de la Chambre fait un pas vers la publication potentielle des données fiscales de Trump

Cela faisait référence à la loi qui autorisait M. Neal à obtenir les déclarations.

“Il y a près de quatre ans, le comité des voies et moyens a entrepris de s’acquitter de nos responsabilités législatives et de surveillance et d’évaluer le programme d’audit obligatoire de l’Internal Revenue Service”, a déclaré M. Neal dans un communiqué séparé. “Comme l’a affirmé la Cour suprême, la loi était de notre côté, et mardi, je mettrai au courant les membres du comité.”

Les avocats de M. Trump n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il n’est pas clair si la publication des dossiers révélerait des découvertes majeures. Les procureurs de New York avaient déjà obtenu l’accès à certaines données fiscales liées à Trump, et son entreprise familiale a fait l’objet de multiples enquêtes. La Trump Organization a été reconnue coupable d’un stratagème de fraude fiscale ce mois-ci. Le procureur général de l’État de New York a poursuivi M. Trump et trois de ses enfants, les accusant de mentir aux prêteurs et aux assureurs en surévaluant frauduleusement ses actifs.

Le New York Times a également enquêté sur les impôts de M. Trump, notamment en obtenant des données de déclaration de revenus en 2020 qui couvraient plus de deux décennies. Il n’a payé aucun impôt fédéral sur le revenu pendant 11 des 18 années examinées par le Times ; il a également réduit sa facture fiscale avec des mesures douteuses, notamment un remboursement d’impôt de 72,9 millions de dollars qui, à partir de 2020, a fait l’objet d’un audit de l’IRS.

Pourtant, les retours que le comité a obtenus contiennent des données plus récentes.

Une loi fédérale connue sous le nom de section 6103 donne au comité des voies et moyens le pouvoir de demander à l’IRS de remettre les déclarations de tout contribuable. Selon la loi, le comité doit généralement garder ces informations confidentielles, mais si le panel vote pour rapporter les informations à l’ensemble de la Chambre, il deviendra également légal de les rendre publiques.