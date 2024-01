Le comité de la Chambre des représentants du 6 janvier a supprimé plus de 100 fichiers cryptés quelques jours avant que le Parti républicain ne prenne la majorité : sources

Nouvelles





EXCLUSIF: L’ancien comité restreint de la Chambre a supprimé le 6 janvier plus de 100 fichiers cryptés de son enquête quelques jours seulement avant que les républicains ne prennent la majorité à la Chambre des représentants, a appris Fox News Digital.

Le sous-comité de surveillance du comité d’administration de la Chambre mène une enquête sur le 6 janvier 2021, dirigée par le président Barry Loudermilk, R-Ga. Le panel enquête sur les failles de sécurité ce jour-là, ainsi que sur les « actions » de l’ancien comité restreint enquêtant sur l’émeute du Capitole.

Loudermilk, la semaine dernière, a déclaré à Fox News Digital que son enquête était entrée dans une « nouvelle phase » avec le soutien renouvelé du président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., qui a consacré des ressources supplémentaires à l’enquête du panel.

Des sources proches de l’enquête de Loudermilk ont ​​déclaré à Fox News Digital que, conformément aux règles de la Chambre, l’ancien comité restreint, présidé par le représentant Bennie Thompson, D-Miss., était tenu de remettre tous les documents de son enquête au nouveau GOP- a dirigé le panel, après que les républicains ont obtenu la majorité à la Chambre des représentants après les élections de mi-mandat de 2022.

Des sources ont déclaré à Fox News Digital que Thompson avait dit à Loudermilk que le comité restreint remettrait quatre téraoctets de données archivées, mais que le nouveau comité n’avait reçu qu’environ deux téraoctets de données.

Des émeutiers se rassemblent au Capitole des États-Unis à Washington, le 6 janvier 2021. PA

Fox News Digital a appris que le comité de Loudermilk avait embauché une équipe d’investigation numérique pour nettoyer les disques durs afin de déterminer quelles informations ne leur avaient pas été fournies.

L’équipe médico-légale, selon des sources proches de leurs recherches, a déterminé que 117 fichiers avaient été supprimés et cryptés. Des sources ont déclaré que ces fichiers avaient été supprimés le 1er janvier 2023 – quelques jours seulement avant que l’équipe de Thompson ne soit tenue de transférer les données au nouveau comité.

Fox News Digital a appris que l’équipe médico-légale avait récupéré les 117 fichiers supprimés et cryptés. Désormais, Loudermilk exige des réponses et des mots de passe pour accéder aux données.

Les émeutiers affrontent la police au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 à Washington, DC. PA

Fox News Digital a obtenu en exclusivité une lettre envoyée par Loudermilk à Thompson, demandant l’accès aux fichiers numériques récupérés par son équipe médico-légale.

“Comme vous l’avez reconnu dans votre lettre du 7 juillet 2023, le comité spécial chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis (comité restreint) n’a pas archivé tous les dossiers du comité comme l’exige le règlement intérieur”, a écrit Loudermilk. “Vous avez écrit que vous aviez envoyé des interviews et des dépositions transcrites spécifiques à la Maison Blanche et au Département de la Sécurité intérieure, mais que vous ne les aviez pas archivés auprès du greffier de la Chambre.”

Loudermilk a ajouté que Thompson a également « affirmé que vous aviez remis 4 téraoctets de fichiers numériques, mais que les disques durs archivés par le comité spécial avec le greffier de la Chambre contiennent moins de 3 téraoctets de données ».

Des manifestants violents, fidèles au président Donald Trump, prennent d’assaut le Capitole américain à Washington le 6 janvier 2021. PA

Loudermilk a expliqué qu’après une analyse médico-légale des données et des disques durs archivés, il a pu récupérer « de nombreux enregistrements numériques des disques durs archivés par le comité restreint ».

“Un dossier récupéré a révélé l’identité d’un individu dont le témoignage n’a pas été archivé par le comité restreint”, a écrit Loudermilk. “De plus, nous avons constaté que la plupart des fichiers récupérés sont protégés par mot de passe, ce qui nous empêche de déterminer ce qu’ils contiennent.”

Loudermilk a demandé à Thompson de lui fournir « une liste de mots de passe pour tous les fichiers protégés par mot de passe créés par le comité spécial » afin que son comité puisse « accéder à ces fichiers et s’assurer qu’ils sont correctement archivés ».

Des gaz lacrymogènes sont lancés sur une foule de manifestants lors d’affrontements avec la police lors du rassemblement au Capitole des États-Unis, le 6 janvier 2021. REUTERS

Pendant ce temps, Loudermilk a également écrit des lettres à l’avocat général de la Maison Blanche et à l’avocat général du Département de la Sécurité intérieure, demandant des « transcriptions non éditées et non expurgées » des témoignages de la Maison Blanche et du DHS devant l’ancien comité restreint.

Le comité de Loudermilk sait que les transcriptions de ces entretiens existent, mais a déclaré qu’elles n’avaient pas été remises par le comité dirigé par Thompson.

Loudermilk a demandé à la Maison Blanche et au DHS de se conformer à sa demande avant le 24 janvier.

«Il est évident que le comité restreint de Pelosi a fait de grands efforts pour empêcher les Américains de voir certains documents produits dans le cadre de leur enquête. Il semble également que Bennie Thompson et Liz Cheney avaient l’intention de faire obstruction à notre sous-comité en ne préservant pas les informations et vidéos critiques comme l’exigent les règles de la Chambre », a déclaré Loudermilk à Fox News Digital.

“Le peuple américain mérite de connaître toute la vérité, et le Président Johnson m’a donné le pouvoir d’utiliser tous les outils nécessaires pour récupérer ces documents afin d’obtenir la vérité, et je le ferai.”











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo