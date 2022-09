Le comité de la Chambre des États-Unis conclut un accord pour obtenir les dossiers financiers de Trump auprès d’un cabinet comptable

Un comité de la Chambre des États-Unis à la recherche de documents financiers auprès de l’ancien président Donald Trump est parvenu à un accord qui met fin au litige sur la question et oblige un cabinet comptable à remettre une partie du matériel, a annoncé jeudi le chef du panel.

L’affaire de longue date a commencé en avril 2019, lorsque le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme a assigné pour la première fois une multitude de documents du cabinet comptable de Trump, Mazars USA. Le comité a cité le témoignage de l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, qui, selon lui, soulevait des questions sur la représentation par le président de ses affaires financières lorsqu’il s’agissait de demander des prêts et de payer des impôts.

En vertu de l’accord, Trump a accepté de mettre fin à ses contestations judiciaires de l’assignation à comparaître et Mazars USA a accepté de produire des documents réactifs au comité aussi rapidement que possible, a déclaré la représentante démocrate Carolyn Maloney, qui dirige le comité.

“Après de nombreuses victoires judiciaires, je suis heureux que mon comité soit maintenant parvenu à un accord pour obtenir des documents financiers clés que l’ancien président Trump s’est battu pendant des années pour cacher au Congrès”, a déclaré Maloney.

Trump fait face à des enquêtes sur plusieurs fronts, notamment le stockage d’informations gouvernementales top secrètes découvertes à son domicile de Mar-a-Lago et la question de savoir si l’équipe de l’ancien président a fait obstruction criminelle à l’enquête. En Géorgie, les procureurs enquêtent pour savoir si lui et ses alliés ont illégalement tenté d’intervenir dans l’élection présidentielle de 2020. Pendant ce temps, les comités du Congrès poursuivent les enquêtes qui ont commencé lorsqu’il était président.

REGARDER | Documents classifiés faisant partie du dossier du tribunal du DOJ contre Trump : Des documents au domicile de Trump probablement cachés aux enquêteurs, selon le DOJ Le ministère américain de la Justice affirme que des documents classifiés ont été “probablement dissimulés et retirés” aux enquêteurs qui fouillaient le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump. Les détails font partie d’un nouveau dossier judiciaire.

Le règlement fait suite à la décision de la Cour d’appel fédérale

Le règlement concernant Mazars fait suite à une décision rendue en juillet par une cour d’appel fédérale à Washington qui a restreint les dossiers que le Congrès est en droit d’obtenir. Le tribunal a déclaré que le comité devrait recevoir des documents pertinents sur les liens financiers entre les pays étrangers et Trump ou l’une de ses entreprises pour 2017-18.

La cour d’appel a également ordonné à Mazars de remettre entre novembre 2016 et 2018 des documents relatifs à la société Trump qui détenait le bail accordé par le gouvernement fédéral pour l’ancien Trump International Hotel, situé entre la Maison Blanche et le Capitole.

Dans la décision, le tribunal a déclaré que les dossiers financiers de Trump “feraient avancer l’examen par le Comité de la législation sur la réforme de l’éthique dans ses trois volets d’enquête”, y compris sur l’éthique présidentielle et les conflits d’intérêts, les divulgations financières présidentielles et l’adhésion présidentielle aux garanties constitutionnelles contre l’ingérence étrangère. et une influence indue.

La décision de la cour d’appel a ordonné à Mazars de remettre des documents relatifs à la société Trump qui détenait le bail accordé par le gouvernement fédéral pour l’ancien Trump International Hotel. (Mark Lennihan/Associated Press)

L’enquête de la Chambre remonte à février 2019, lorsque l’ancien avocat personnel de Trump, Cohen, a déclaré au comité que Trump avait l’habitude de déformer la valeur des actifs pour obtenir des conditions de prêt et des avantages fiscaux favorables.

Cohen a purgé une peine dans une prison fédérale après avoir plaidé coupable en 2018 de délits fiscaux, de mensonges au Congrès et de violations du financement de la campagne, dont certaines impliquaient son rôle dans l’orchestration des paiements à deux femmes pour les empêcher de parler d’affaires présumées avec Trump.

Mais son témoignage a incité le comité à rechercher des documents financiers clés auprès de Mazars et, en avril 2019, le comité a émis une assignation à Mazars demandant quatre catégories ciblées de documents.

Le mois suivant, Trump a intenté une action en justice pour empêcher Mazars de se conformer à l’assignation. Depuis, l’affaire fait son chemin dans le système judiciaire.

Plus tôt cette année, Mazars a déclaré qu’il avait rompu ses liens avec Trump et a averti que les états financiers que l’entreprise avait préparés pour Trump “ne devraient plus être invoqués” par quiconque faisant affaire avec lui.

Dans le cadre du règlement, l’ancien cabinet comptable de Trump, Mazars, remettra certains documents financiers. (Charles Platiau/Reuters)

Un autre comité de la Chambre, le House Ways and Means Committee, a recherché les déclarations de revenus de Trump et mené son propre litige. Dans cette affaire, un panel de trois juges de la cour d’appel a convenu le mois dernier avec la décision d’un tribunal inférieur en faveur du Congrès et que le département du Trésor devrait fournir les déclarations de revenus au comité.

Le ministère de la Justice, sous l’administration Trump, avait défendu une décision du secrétaire au Trésor américain de l’époque, Steven Mnuchin, de retenir les déclarations de revenus du Congrès. Mnuchin a fait valoir qu’il pouvait retenir les documents parce qu’il avait conclu qu’ils étaient recherchés par les démocrates pour des raisons partisanes. Un procès s’ensuivit.

Après l’entrée en fonction de Joe Biden, le comité a renouvelé la demande, demandant les déclarations de revenus de Trump et des informations supplémentaires de 2015 à 2020. La Maison Blanche a estimé que la demande était valable et que le département du Trésor n’avait d’autre choix que de s’y conformer. Trump a ensuite tenté d’arrêter le transfert devant le tribunal.