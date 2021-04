Le gouvernement américain s’est rapproché du paiement des réparations pour esclavage aux Noirs, car un projet de loi appelant à une étude de la question a été adopté par le Comité judiciaire de la Chambre après avoir langui au Congrès pendant plus de 30 ans.

Le projet de loi, qui a été introduit pour la première fois en 1989, a finalement franchi l’obstacle du comité par un vote de 25 à 17 après des heures de débat tard dans la nuit de mercredi. L’adoption par le comité ouvre la voie pour que le projet de loi soit renvoyé à la Chambre, potentiellement pour un vote à la Chambre plénière, pour la première fois.





Aussi sur rt.com

« Nous devons FAIRE DES CHOSES MAINTENANT »: le conseiller de Biden dit que la Maison Blanche doit commencer à remédier au racisme systémique, et pas seulement attendre une étude sur les réparations







Le président Joe Biden soutient la législation, ce qui signifie qu’il la signera probablement si elle est adoptée par la Chambre et le Sénat. Le projet de loi, qui a été réintroduit en janvier par la représentante Sheila Jackson Lee (D-Texas), appelle au financement d’une étude sur «L’esclavage et la discrimination dans les colonies et aux États-Unis de 1619 à nos jours et recommander des remèdes appropriés», y compris d’éventuelles réparations aux Noirs.

Jackson Lee, qui a déclaré à CBS News qu’elle espérait un vote à la Chambre plénière sur le projet de loi cet été, a déclaré que c’était une réalisation historique pour le Congrès de finalement marquer un projet de loi traitant des réparations. «Le but de cette commission historique et de son enquête est d’amener la société américaine à un nouveau compte de la façon dont notre passé affecte les conditions actuelles des Afro-Américains et de faire de l’Amérique un meilleur endroit pour aider et vraiment étudier le désavantage,» a-t-elle déclaré lors du débat de mercredi.

La représentante Pramila Jayapal (D-Washington) a déclaré jeudi que le projet de loi concernait « la justice réparatrice. » Elle a ajouté, «Si à travers votre histoire, vous avez bénéficié du péché originel de ce pays, alors vous devez être prêt à vous engager à réparer ce tort.»

Mais dans un pays aussi racialement compliqué que les États-Unis, la question des réparations a le potentiel de créer une division supplémentaire. Comme un commentateur Twitter a répondu à Jayapal, «J’aime vraiment à quel point vous détestez ces Blancs, mais je pense que vous poussez quelque chose sans aucune chance de se produire. Ils ne vont pas simplement nous laisser leur voler.

J’aime vraiment à quel point vous détestez ces Blancs, mais je pense que vous poussez quelque chose sans aucune chance de se produire. Ils ne vont pas simplement nous laisser leur voler. – Jen Wilson (@ jen198019801980) 15 avril 2021

Entre autres questions, pour promulguer des réparations, le gouvernement devrait décider si les paiements iraient à tous les citoyens noirs américains, à tous les noirs résidant en Amérique ou uniquement aux descendants de l’esclavage. Le Congrès devrait également définir qui est considéré comme noir, ou comment une personne prouverait ses qualifications pour le paiement. Faudrait-il passer un test ADN pour prouver un certain pourcentage de lignée noire, ou est-ce que toute personne qui s’identifie comme noire serait payée?





Aussi sur rt.com

Wayne Dupree: Les démocrates transformeront les États-Unis en nouveau Venezuela, avec des dons gratuits pour les votes et leur routine habituelle de guerre de classe







Le financement des paiements présenterait un autre défi, car il pénaliserait les Américains non noirs – dont la grande majorité ne sont pas des descendants de propriétaires d’esclaves – pour leur couleur de peau. Une telle politique semblerait contredire la promesse de Biden d’unir les Américains et de panser les blessures causées par la présidence de l’ancien président Donald Trump.

«Je me demande si les gens qui m’ont dit que Trump détruisait toutes les normes se sentent stupides maintenant de regarder les démocrates rédiger des projets de loi pour ajouter quatre sièges à SCOTUS, abolir le collège électoral et payer des réparations». a déclaré l’analyste politique Erielle Davidson.

Je me demande si les gens qui m’ont dit que Trump détruisait toutes les normes se sentent stupides maintenant de regarder les démocrates rédiger des projets de loi pour ajouter 4 sièges à SCOTUS, abolir le collège électoral et payer des réparations. – Erielle Davidson (@politicalelle) 15 avril 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!