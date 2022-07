Le comité de la Chambre des communes tiendra deux audiences sur la panne de Rogers aujourd’hui

OTTAWA –

Le comité de l’industrie de la Chambre des communes tiendra deux audiences aujourd’hui au sujet de la panne de Rogers qui a duré plus de 15 heures et laissé des millions de Canadiens dans une panne de communication.

La panne du 8 juillet a touché les utilisateurs mobiles et Internet de Rogers, a mis hors service des guichets automatiques, fermé le système de paiement Interac et empêché les appels aux services 911 dans certaines villes canadiennes.

Le comité a tenu une réunion d’urgence le 15 juillet et a voté à l’unanimité pour ouvrir une enquête sur la panne de Rogers.

Des dirigeants de Rogers, le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne et des représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doivent témoigner.

Le comité cherchera des réponses sur la cause de la panne, son effet global et les meilleures pratiques pour éviter de futures pannes et mieux communiquer avec le public lors de telles urgences.

À la suite de la panne, Champagne a demandé aux principales entreprises de télécommunications du Canada de conclure des ententes sur l’entraide pendant les pannes et un protocole de communication pour mieux informer les Canadiens en cas d’urgence.

Cependant, les experts ont appelé à une concurrence accrue dans l’industrie des télécommunications pour atténuer l’impact des futures pannes sur les Canadiens.

Rogers vise une prise de contrôle de Shaw Communications Inc. pour 26 milliards de dollars, mais la transaction nécessite l’approbation du Bureau de la concurrence ainsi que du ministère Champagne d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juillet 2022