Le comité de la Chambre adopte de vastes réformes antitrust technologiques

Un comité de la Chambre a adopté jeudi une série de réformes antitrust radicales après environ 23 heures de débat.

Alors que l’avancement des six projets de loi axés sur la technologie examinés par le comité judiciaire de la Chambre à partir de mercredi est une victoire pour les membres bipartites qui les ont présentés, le balisage a fait surface au sein des partis qui pourraient finalement entraver les chances des projets de loi de devenir loi.

Plusieurs législateurs ont clairement indiqué qu’ils pensaient que le processus, de l’introduction au balisage en moins de deux semaines, était précipité, malgré une longue enquête précédant les projets de loi. Certains ont dit qu’ils espéraient voir d’autres changements avant que la législation n’atteigne le parquet de la Chambre.

Pourtant, la dernière étape du débat a offert des signes d’optimisme à ceux qui espéraient faire avancer les projets de loi. Après une pause après avoir adopté le cinquième projet de loi jeudi après 5 heures du matin, les législateurs sont retournés dans la salle de commission pour discuter de la Ending Platform Monopolies Act vers 11h30.

Le projet de loi – parrainé par la vice-présidente du sous-comité antitrust Pramila Jayapal, D-Wash. de privilégier leurs propres produits par rapport à ceux de leurs concurrents qui dépendent de leurs services.

Le projet de loi était l’un des plus agressifs du paquet, qui comprenait également des mises à jour des frais de dossier de fusion pour les plates-formes dominantes, un transfert de la charge de la preuve dans les acquisitions et une disposition permettant aux procureurs généraux des États d’avoir plus à dire sur le lieu de leurs affaires antitrust. Cela pourrait essentiellement forcer la dissolution d’entreprises comme Amazon et Apple, qui vendent toutes deux des produits ou des services sur leurs propres marchés qui servent également des tiers. Les deux actions ont clôturé en légère baisse pour la journée.

Malgré les implications majeures du projet de loi, ce n’était pas le plus controversé du groupe. Les législateurs ont passé beaucoup plus de temps à discuter du mandat de portabilité des données en vertu de la Loi sur l’accès, alors qu’ils évaluaient les problèmes de sécurité potentiels, par exemple.

Le projet de loi de Jayapal a également inspiré un débat animé. En fin de compte, le vote est tombé dans le même sens que les autres (il a passé 21-20, soutenu par les démocrates et les représentants Ken Buck, R-Colo., et Matt Gaetz, R-Fla., et opposé par les républicains soutenus par le représentant Greg. Stanton, D-Arizona, et les démocrates californiens Lou Correa, Zoe Lofgren et Eric Swalwell). Mais tout au long de la discussion, il était clair que de nombreux membres du groupe étaient largement d’accord avec les principes du projet de loi, même s’ils pensaient qu’il pourrait nécessiter quelques ajustements.

« Je vais vous dire, je ne suis pas là à 100% pour briser Big Tech, mais je suis proche », a déclaré le représentant Dan Bishop, RN.C. « Et c’est le projet de loi qui, s’il était bien fait, serait le moyen de le mettre sur la table. »

Bien qu’un amendement qu’il a présenté ait échoué, le président du sous-comité antitrust David Cicilline, DR.I. et Jayapal a exprimé sa volonté de travailler avec Bishop sur l’inclusion potentielle d’un clin d’œil à son idée dans le projet de loi. Bishop a essentiellement cherché à tenter d’accélérer les affaires antitrust devant les tribunaux en supprimant une étape réglementaire. Cicilline l’avait appelé « l’amendement le plus intéressant du balisage » même s’il ne l’avait pas soutenu, et le président du comité judiciaire Jim Jordan, R-Ohio l’a appelé « l’amendement ».

Dans une interview après le balisage jeudi, Buck, le membre éminent du sous-comité antitrust qui a soutenu la législation, a déclaré à CNBC qu’il s’attend à ce que davantage de travail soit fait avant que les projets de loi n’aillent de l’avant.

« Je ne pense pas que les projets de loi seront sur le parquet avant quelques mois à cause des vacances d’août, donc je pense que l’opportunité de travailler ensemble est certainement là », a-t-il déclaré.

Il est clair que même après un si long débat, les auteurs du projet de loi ont encore beaucoup de travail à faire. Après l’ajournement du balisage, les membres bipartites de la délégation californienne au sein du comité ont publié une déclaration commune, exhortant à une nouvelle révision des projets de loi malgré leur adoption par le comité. Ils ont également déclaré que les membres du comité n’avaient pas eu suffisamment de temps pour examiner correctement les projets de loi avant la majoration.

« Le texte du projet de loi tel qu’il a été débattu n’est pas près d’être prêt à être examiné par le parquet », ont écrit Correa, Swalwell, Lofgren et les représentants Darrell Issa, R-Calif., et Tom McClintock, R-Calif. « Nous exhortons les parrains des projets de loi à prendre le temps nécessaire, à s’engager dans une approche globale et à travailler avec leurs collègues bipartites de ce comité pour répondre aux préoccupations exprimées lors du balisage afin de développer davantage ces projets de loi. »

Buck a répondu aux critiques de ses collègues qui estimaient qu’ils n’avaient pas assez de temps pour examiner les projets de loi, affirmant que « c’est une objection courante » mais que « les idées du projet de loi ont été résumées dans des rapports rédigés en octobre dernier ».

