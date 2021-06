Le comité de gestion du CFP envisage d’étendre à 12 équipes

Les éliminatoires du football universitaire font un pas important vers l’expansion de quatre à douze équipes.

Après avoir reconnu en avril qu’il envisagerait différents modèles de séries éliminatoires, le comité de gestion du CFP devrait annoncer jeudi qu’il envisagerait une tranche de 12 équipes, a déclaré à USA TODAY Sports une personne connaissant le plan. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à le faire publiquement.

Le format recommandé, qui a été proposé par un sous-comité des gestionnaires du CFP, a déclaré la personne, comprendrait les six champions de conférence les mieux classés et six équipes générales, avec des matchs de premier tour joués sur les sites du campus. Les quatre premières têtes de série obtiendraient des laissez-passer au premier tour.

Bill Hancock, directeur exécutif du CFP, a précédemment déclaré que tout changement de format n’aurait pas lieu avant la saison 2023.

Les 10 commissaires de la conférence FBS se réunissent la semaine prochaine à Chicago pour discuter de la proposition de format, et s’ils la font avancer, elle devra alors être approuvée par les présidents et chanceliers du conseil d’administration du CFP lors d’une réunion plus tard en juin.