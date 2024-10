Le comité de construction de Kamloops choisit quatre calottes glaciaires pour le complexe de l’aréna

« L’option de six feuilles ne rentre pas dans les limites actuelles du site. Le six-plex entraînerait également des coûts initiaux importants dans le projet initial », a-t-il noté, « et le six-plateaux, tel qu’il est, ne permet pas grand-chose d’autre, à part toutes les couches de glace. Cela limiterait d’autres facteurs au sein du bâtiment et ne serait pas aussi flexible que prévu initialement – ​​mais cela pourrait fonctionner.

En collaboration avec Group 2 Architecture, la ville a conclu qu’un iceplex à quatre feuilles permettrait d’ajouter d’autres commodités à l’installation.

« Cela prendrait la forme d’un centre de conditionnement physique qui pourrait être utilisé par nos athlètes ainsi que d’un espace public et sur terre ferme pour l’entraînement des athlètes sur terre ferme en dehors des heures de glace », a déclaré Sherri Holmes, directrice des sports, des loisirs et du bien-être.

L’installation pourrait également comprendre un espace polyvalent pour les réunions et les événements, des bureaux pour le personnel et les groupes sportifs, ainsi que des services de restauration et de boissons sous licence.

Les membres du comité ont convenu que le quadruplex était l’option privilégiée.

«Utilité maximale du site, équilibrant les travaux de terrassement et tous les besoins que nous avons. Quatre était en quelque sorte le point idéal – c’est la bonne quantité de construction sur ce site qui a du sens », a résumé Kachel, dont le rapport indiquait que toute couche de glace supplémentaire envisagée par la ville à l’avenir devrait être située dans d’autres zones de la ville. .

La construction devrait commencer en 2026.

En septembre, les résidents de Kamloops ont approuvé un emprunt pouvant atteindre 275 millions de dollars pour la première phase de la stratégie Build Kamloops, car ils ne se sont pas présentés en nombre suffisant pour s’opposer au plan dans le cadre d’un processus d’approbation alternatif (PAA).