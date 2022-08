Le comité d’appel bloque l’utilisation de la loi dans les poursuites publicitaires de la campagne NC

RALEIGH. NC (AP) – Une cour d’appel fédérale a empêché mardi un procureur de district local de Caroline du Nord de poursuivre le procureur général de l’État Josh Stein ou toute autre personne pour son annonce de campagne de 2020 par le biais d’une loi sur la diffamation pénale.

La majorité d’un panel de trois juges de la 4e US Circuit Court of Appeals à Richmond, en Virginie, a accordé la demande du comité de campagne de Stein et d’autres associés à sa campagne pour empêcher l’application de la loi alors qu’ils poursuivent pour tenter de faire annuler la loi. comme inconstitutionnelle.

La décision 2-1 est intervenue le lendemain du jour où un grand jury du comté de Wake a officiellement demandé au bureau du procureur du district de Wake de soumettre un acte d’accusation contre Stein et deux de ses conseillers ou l’un des trois à examiner par les jurés. Wake County DA Lorrin Freeman a déclaré lundi que cela aurait pu se produire dès le mois prochain.

Toute accusation formelle pourrait nuire à l’avenir politique de Stein, démocrate et éventuel candidat au poste de gouverneur en 2024.

La loi, qui remonte au moins à 1931, érige en délit le fait de diffuser des «rapports désobligeants» sur un candidat dans le but de nuire à ses chances aux élections.

Plus tôt ce mois-ci, la juge de district américaine Catherine Eagles a refusé d’émettre une injonction préliminaire, affirmant que la loi était constitutionnellement autorisée car elle criminalisait “les faux discours diffamatoires à l’encontre de fonctionnaires tenus avec une réelle malveillance”.

Mais l’ordonnance de mardi de la majorité – les juges de circuit américains Toby Heytens et Albert Diaz – indique que la campagne de Stein et d’autres plaignants du procès sont susceptibles de réussir leur contestation selon laquelle la loi viole les protections de la liberté d’expression du premier amendement.

Selon le libellé de la loi, une violation se produit lorsqu’une personne sait qu’un rapport désobligeant “est faux ou au mépris téméraire de sa véracité ou de sa fausseté”, a déclaré l’ordonnance. Ainsi, la loi pourrait en fait criminaliser quelqu’un qui fait une déclaration vraie, selon les juges.

“Les candidats aux élections en Caroline du Nord pourraient bien être refroidis dans leur discours de campagne par le réexamen soudain d’une loi sur la diffamation pénale qui est en sommeil depuis près d’une décennie – nuisant à l’intérêt du public pour une campagne robuste”, indique l’ordonnance. Heytens a été nommé au 4e circuit par le président Joe Biden, tandis que Diaz a été choisi par le président Barack Obama.

L’enquête découle d’une plainte que l’opposant républicain de Stein en 2020, le procureur du district du comté de Forsyth, Jim O’Neill, a déposée auprès du State Board of Elections contre la campagne de Stein.

La plainte d’O’Neill a cité la loi tout en exigeant que le conseil enquête sur une publicité politique accusant le républicain de laisser plus d’un millier de kits de viol non testés. O’Neill a déclaré que l’annonce était fausse parce que les services de police, et non les procureurs, sont chargés de tester les kits.

Stein et ses alliés ont déclaré que l’annonce était véridique et avait été conçue pour contrer les fausses déclarations d’O’Neill pendant la campagne selon lesquelles Stein n’avait pas agi sur plus de 15 000 kits de viol non testés depuis qu’il est devenu procureur général en 2017.

Un avocat de Freeman, dont le bureau a repris l’enquête sur la campagne publicitaire en 2021, a déclaré que le blocage de l’application de la loi pourrait faire échouer toute poursuite, car le délai de prescription du délit est de deux ans.

Mais l’ordonnance de la majorité a déclaré qu’un tel problème est au moins dans une certaine mesure “auto-infligé” parce que Freeman n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il faut si longtemps pour porter des accusations.

L’ordonnance en vigueur ordonnait que les plaidoiries sur l’appel aient lieu en décembre, ce qui serait probablement après l’expiration de la fenêtre de poursuite de deux ans. Il est toutefois possible que la fenêtre soit prolongée.

La juge de circuit Allison Rushing a écrit une opinion dissidente, affirmant que la campagne de Stein, la société de production publicitaire et la femme qui est apparue dans la publicité n’ont pas montré qu’elles avaient droit à cette “réparation extraordinaire”.

“L’État perdra à jamais sa possibilité d’appliquer la loi” si la procédure du grand jury est arrêtée, a écrit Rushing, un candidat du président de Donald Trump.

Freeman a déclaré mardi soir qu’elle n’avait pas encore lu l’avis. La campagne Stein a déclaré dans un communiqué qu’elle était satisfaite du retard.

“Cette loi a 90 ans, n’a jamais été utilisée contre aucun candidat et sape la liberté d’expression dans notre État”, a déclaré la campagne.

Freeman, une démocrate, s’est retirée de l’enquête publicitaire de la campagne, laissant la place à un procureur adjoint principal.

Plus tôt mardi, le gouverneur démocrate Roy Cooper a critiqué l’enquête et les poursuites potentielles comme “une répression sans précédent de la liberté d’expression”. Stein a succédé à Cooper au poste de procureur général en 2017.

Gary D.Robertson, Associated Press