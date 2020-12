Le vote du comité signale aux hôpitaux et aux médecins qu’ils peuvent procéder à l’inoculation des patients avec le vaccin Moderna. Quelque 5,9 millions de doses devraient être expédiées dimanche et les premières vaccinations devraient commencer lundi.

La recommandation du comité, par un vote de 11 pour et aucun contre (avec trois récusations en raison de conflits d’intérêts), faisait suite à l’annonce de vendredi que le vaccin, fabriqué par Moderna, avait reçu une autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration.

Un groupe d’experts indépendants conseillant les Centers for Disease Control and Prevention a voté samedi pour approuver un deuxième vaccin contre le coronavirus à utiliser chez les adultes de 18 ans et plus.

Contrairement au vaccin Pfizer-BioNTech, dont l’utilisation a été autorisée chez les personnes de 16 ans et plus, les inoculations de Moderna sont destinées uniquement aux adultes. (Moderna n’a commencé ses études pédiatriques que le 9 décembre et ne s’attendait pas à disposer d’un ensemble complet de données avant l’année prochaine.)

Chez les adultes, le vaccin de Moderna était efficace à plus de 94% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19. On ne sait toujours pas dans quelle mesure les deux vaccins parviennent à freiner la transmission du coronavirus.

Une grande partie des délibérations du comité consultatif a porté sur les réactions allergiques graves signalées après les injections du vaccin Pfizer-BioNTech, qui contient des ingrédients similaires à ceux du La recette de Moderna.

Six cas d’anaphylaxie ont maintenant été documentés aux États-Unis, ainsi que deux en Grande-Bretagne. De plus, des réactions allergiques plus légères ont été rapportées. Les experts ont déclaré que ces cas ne devraient pas dissuader une grande majorité de personnes de se faire vacciner. Plus de 272 000 doses de vaccin Pfizer ont déjà été distribuées dans tout le pays.

La moitié des personnes qui ont reçu le vaccin de Moderna dans les essais cliniques ont également signalé des symptômes inconfortables, notamment de la fatigue, des maux de tête et des douleurs, après leur deuxième injection, administrée environ quatre semaines après la première. Certains volontaires ont également développé des fièvres ou des éruptions cutanées autour des sites d’injection.