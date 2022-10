Le comité anti-émeute du Capitole du 6 janvier ne laissera pas Trump transformer le témoignage en “cirque”, déclare Cheney

Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis a assigné l’ancien président Donald Trump à comparaître vendredi, et la vice-présidente Liz Cheney, R-Wyo., a déclaré que Trump ne serait pas en mesure de transformer son témoignage en “cirque”.

“Le comité traite cette affaire avec beaucoup de sérieux”, a-t-elle déclaré dimanche à l’émission “Meet the Press” de NBC. “Cela peut prendre plusieurs jours, et ce sera fait avec un niveau de rigueur, de discipline et de sérieux qu’il mérite.”

Le comité a voté à l’unanimité sur l’assignation et exige des documents pertinents et le témoignage de Trump sous serment le mois prochain.

“Nous reconnaissons qu’une assignation à comparaître à un ancien président est une action importante et historique”, ont écrit les dirigeants du panel à Trump dans une lettre vendredi. Le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., Et Cheney ont cité ce qu’ils ont appelé le rôle central de Trump dans un “effort en plusieurs parties” délibéré pour inverser sa défaite lors de l’élection présidentielle de 2020.

L’assignation indiquait que Trump serait destitué le 14 novembre, après les élections de mi-mandat. Il n’est pas clair s’il se conformera.

L’ancien assistant de la Maison Blanche, Stephen Bannon, a été condamné à quatre mois de prison plus tôt vendredi pour avoir refusé de se conformer aux assignations à comparaître du même comité. Il reste libre dans l’attente de l’appel.

Cheney a déclaré que le comité avait clairement indiqué quelles étaient les obligations de Trump et qu’il prévoyait de procéder en conséquence.

“Ce ne sera pas son premier débat contre Joe Biden et le cirque et le combat alimentaire que cela est devenu”, a-t-elle déclaré. “C’est un ensemble de problèmes bien trop sérieux.”