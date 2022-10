Le comité anti-émeute du Capitole américain du 6 janvier délivre une assignation à Trump

La commission de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans de Donald Trump a déclaré vendredi avoir envoyé une citation à comparaître à l’ancien président lui demandant de fournir des documents et des témoignages sous serment.

L’assignation à comparaître exige que les documents soient soumis au comité restreint du 6 janvier avant le 4 novembre et que Trump comparaisse pour un témoignage de déposition à partir du 14 novembre ou vers cette date.

“Comme démontré lors de nos auditions, nous avons rassemblé des preuves accablantes, y compris auprès de dizaines de vos anciens nommés et de votre personnel, que vous avez personnellement orchestré et supervisé un effort en plusieurs parties pour annuler l’élection présidentielle de 2020 et faire obstacle à la transition pacifique du pouvoir”, le comité a écrit dans une lettre à Trump vendredi.

Le 13 octobre, les sept membres démocrates et les deux membres républicains du comité spécial de la Chambre ont voté à l’unanimité en faveur de l’assignation à comparaître de Trump, une décision qui pourrait entraîner des poursuites pénales s’il ne se conforme pas.