Le comité 1/6 pourrait faire dérailler l’annonce de la campagne présidentielle de Trump

La représentante Zoe Lofgren (D-CA) a déclaré que l’enquête du Comité 1/6 pourrait se poursuivre jusqu’aux élections de mi-mandat, ce qui interromprait l’annonce prévue de la campagne présidentielle de Trump.

Vidéo:

Transcription via ABC’s This Week :

LOFGREN : Nous le ferons dans les délais appropriés.

Cette enquête est très en cours. Le fait — et le fait que la série d’audiences se termine ce jeudi ne signifie pas que notre enquête est terminée. C’est très actif, de nouveaux témoins arrivent, des informations supplémentaires arrivent. Il y a des choses que nous examinons encore.

Et donc, que – ces discussions seront très pertinentes.

RADDATZ : Vous pourriez donc avoir une autre série d’audiences ?

LOFGREN: Eh bien, je ne suggère pas que nous le ferons ou non.

Nous aurons, nous l’avons indiqué, nous aurons un rapport cet automne. Et si nous avons, vous savez, un dévoilement public de cela, vous savez, cela reste à décider. Mais nous aurons un résumé, un rapport provisoire, puis un rapport final plus tard cette année.

….

RADDATZ : Vous parlez de la fin de votre enquête. L’enquête, pensez-vous, sera-t-elle terminée à mi-parcours ?

LOFGREN: Eh bien, je ne peux pas dire avec certitude car cela dépend de ce qui arrive. Franchement, si les partisans du président ne s’étaient pas engagés dans des litiges frivoles pendant des mois, nous serions plus avancés que nous. Mais nous allons avancer et faire notre travail, trouver tous les faits et ensuite exposer tous les faits au peuple américain.

Trump s’est peut-être foutu en essayant de lier le Comité 1/6 au tribunal. En perdant du temps, Trump pourrait ne pas être en mesure d’annoncer sa campagne dès qu’il le souhaite, car le Comité travaillera encore.

Donald Trump a deux forces qui tirent contre lui. L’ancien président raté veut annoncer tôt parce qu’il espère que cela lui permettrait de prendre une longueur d’avance sur Ron DeSantis et d’éliminer les candidats potentiels de la primaire républicaine de 2024.

Trump veut également annoncer parce qu’il pense que s’il est candidat, il aura la plate-forme pour rivaliser avec le Comité 1/6 pour l’attention des médias, ce qui n’est pas vrai. Le navire des médias libres a navigué il y a longtemps pour Trump. Les milliards de dollars qu’il a obtenus dans la presse gratuite en 2016 n’arriveront pas en 2024.

Lofgren a clairement indiqué que le Comité 1/6 n’ira nulle part de si tôt, donc Trump devra peut-être attendre pour lancer sa candidature pour retourner à la Maison Blanche.