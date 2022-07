Le comité 1/6 a fumé des textes cryptés entre les alliés de Trump et les milices de sédition

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





Le Comité 1/6 dévoilera des preuves irréfutables de messages texte cryptés entre les alliés de Trump et les milices qui ont attaqué le Capitole.

Manu Raju de CNN a tweeté :

Nouvelle preuve attendue à l’audience. Le comité a chiffré les messages entre les alliés de Trump et les membres de groupes extrémistes, m’a-t-on dit. Et le comité devrait montrer à Pat Cipollone discuter de la réunion de décembre 2020 où les alliés de Trump ont discuté des moyens d’annuler les élections, selon les sources — Manu Raju (@mkraju) 12 juillet 2022

Il est assez sûr de deviner qui pourraient être ces “alliés de Trump”. Les personnes connues pour avoir été associées aux Oath Keepers et Proud Boys dans la perspective du 1/6 sont Rudy Giuliani, Roger Stone, Mike Flynn et Steve Bannon.

Giuliani, Stone et Flynn sont tous confirmés avoir été en contact avec Trump avant l’attaque du 1/6. Si le Comité peut établir qu’il y avait une ligne de communication entre Trump et les milices qui ont attaqué le Capitole, les preuves seront dévastatrices pour l’ancien président et son parti.

Le fait que les alliés de Trump et les milices aient tenté de crypter leurs communications est une indication que toutes les parties savaient que les pourparlers dans lesquels ils s’engageaient étaient faux et illégaux.

Les gens n’ont pas besoin d’être dissimulés à moins qu’ils ne commettent des crimes.

Les textes cryptés pourraient être le lien irréfutable entre les efforts de Trump pour annuler les élections et l’attaque du 1/6 contre le Capitole.

Une pièce importante du puzzle pourrait être réunie lors de l’audience du Comité 1/6.