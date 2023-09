Le comique télévisé Peter Kay donne un aperçu rare de sa vie et révèle son obsession numéro un

IL y a peu de gens plus obsédés par la télévision que la superstar de la comédie Peter Kay – à tel point qu’il conserve tous les guides télé qu’il a achetés depuis l’âge de sept ans.

La mémoire encyclopédique de Peter sur tout ce qui concerne la télévision a inspiré son nouveau livre, TV : Big Adventures On The Small Screen, dans lequel il révèle : « Ils sont tous dans une boîte dans le grenier et je les ai tous depuis 1979.

« En fait, vous pouvez tout à fait le croire. Ils sont un peu défraîchis et déchirés maintenant et j’ai vu un ou deux insectes blancs microscopiques errer sur les pages. Probablement dîner au restaurant sur le visage de Noel Edmonds.

«Je les ai lus il y a quelques semaines et la même excitation est revenue.»

Enfant, Peter aimait tellement la télévision qu’il avait une demande de cadeau de Noël inhabituelle : demander des cassettes VHS vierges plutôt que des consoles de jeux ou Scalextric.

Il ajoute : « Quand j’ai réussi à obtenir mon précieux Noël TV Times et Radio Parfois, je courais chez moi aussi vite que possible, je prenais un gros feutre et je commençais à faire tic-tac.

Mon estomac s’est retourné en pensant à l’excitation que cela me procurait.

Je passerais alors le suivant quelques jours pour déterminer soigneusement combien de cassettes vidéo vierges je devrais demander à mon père Noël car c’est ainsi que je pourrais enregistrer tous mes délices festifs.

Le nouveau livre de Peter, cinquante ans, rassemble ses souvenirs télévisés de son enfance et documente son propre parcours pour réaliser ses rêves sur le petit écran – de la préparation du thé aux studios Granada à la création de certains de nos programmes comiques les plus appréciés, notamment Phoenix Nights et Car Share.

Ce fut une grande affaire pour lui quand, en 1990, il décroche son premier emploi junior à Grenade. Télévision – qu’il décrit comme « le Hollywood du Nord ».

Enfant, il était obsédé par les différences entre les autres régions d’ITV et Grenade, se penchant sur les horaires contrastés.

Il se souvient : « Je passais des heures à comparer et contraster les horaires du guide Look-in TV, en maugréant : « Pourquoi Anglia montre-t-elle Grizzly Adams samedi alors que nous devons nous contenter de ce foutu Gambit avec Fred Dîner ?’.

« Et, ‘Comment le Yorkshire a-t-il réussi à faire sortir une nouvelle série de L’Incroyable Hulk deux semaines avant tout autre bougre ?’.

« Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça incroyablement excitant. »

Le parcours de Peter, de super-fan de télévision à légende de la comédie, est peut-être mieux illustré par sa relation avec Michael Parkinson.

Il est passé du statut de spectateur de la légende de la télévision à la maison à celui d’homme d’échauffement hors écran.

Et il est finalement apparu à plusieurs reprises en tant qu’invité dans l’émission de discussion de l’animateur vétéran.

Ici, dans des extraits exclusifs de son nouveau livre, Pierre révèle ce que c’était que de passer des coulisses au fauteuil.

Et il raconte comment un accident avec sa cravate a failli tout faire dérailler. . .

« J’ai dit à Parky que je lui trouverais un nouvel emploi… en tant que dame aux sucettes »

SANS aucun doute, le plus grand animateur de talk-show britannique était feu Sir Michael Parkinson. Il était dans une classe à part.

Sa formation journalistique donnait à ses interviews une excellente base et il était toujours bien documenté lorsqu’il s’agissait de ses invités. Il savait aussi écouter et, plus important encore, quand intervenir.

Son émission a été interrompue pendant un certain temps, mais est revenue en 1998.

J’ai eu la chance de pouvoir m’échauffer en studio chaque semaine.

Ce fut un grand honneur de m’asseoir au premier rang et d’écouter ces entretiens de première main. J’ai aussi fait la connaissance de Michael et de sa femme Mary.

L’un des plus grands honneurs de ma carrière a été d’être invité à participer au dernier épisode de Parkinson juste avant sa retraite.

J’ai immédiatement dit oui, puis j’ai paniqué quand ils m’ont dit qui allait être le line-up. David Beckham, Sir Michael Caine, Sir David Attenborough et Sir Billy Connolly. Comment pourrais-je continuer avec Billy Connolly?

C’est Billy Connolly – c’est l’un des meilleurs comédiens qui ait jamais existé.

Nos styles ne sont pas si éloignés. Ce qu’il faut faire? Il faudrait que j’essaie de trouver une autre façon d’être drôle qui ne marche pas sur les pieds de Billy.

Comme c’était le dernier spectacle de Parkinson, je pourrais peut-être apporter quelques choses avec moi pour célébrer. Comme le dernier jour d’école, pour faire la fête.

J’ai emballé un grand fourre-tout avec une sélection de choses et je suis parti au spectacle. Je n’ai jamais dit aux producteurs ce que j’avais l’intention de faire. Cela n’aurait fait que provoquer de l’aggro.

Tout le monde s’impliquait, discutait si je pouvais ou non, alors je n’en ai parlé à personne.

En fait, je me promenais de manière flagrante avec mon fourre-tout, et personne ne m’a même demandé pourquoi ou ce que c’était.

Une drôle de chose s’est produite lorsque je me suis lancée dans le maquillage.

J’avais mis ma chemise et mon costume, mais j’avais eu un peu de mal avec ma cravate.

Je fais toujours. Le nœud n’a jamais l’air bien. Peut-être parce que j’avais un lien élastique jusqu’à ma cinquième année d’école.

J’en discutais avec le se maquiller dame quand Michael Parkinson entendu ma conversation.

Le suivant chose que je savais que j’avais, monsieur Michael ParkinsonMonsieur Michael Caine et Sir David Attenborough se tenait autour, essayant tous d’attacher ma cravate.

« Non, ce n’est pas ça », a déclaré Michael Caine. « Donnez-le ici », a déclaré David Attenborough. « Il a besoin d’un nœud Windsor. » Je me suis juste assis et j’ai regardé ce reflet surréaliste.

Pouvez-vous croire cela ? Trois chevaliers du royaume battant ma cravate.

Finalement, mon heure est arrivée et un producteur m’a conduit en haut des escaliers. Une maquilleuse m’a fait un rapide contrôle. « Comment est ma cravate ? » J’ai chuchoté. Nous avons tous les deux ri.

Voici comment s’est déroulé le spectacle :

Parky : Notre prochain invité était mon préposé à l’échauffement et il me disait : « Un jour, je descendrai ces escaliers et je serai l’invité de ton émission ». [I never did] Il est désormais l’un des comédiens les plus drôles de Grande-Bretagne. Accepteriez-vous, s’il vous plaît, Peter Kay.

Laurie Holloway a formé le groupe et je suis sorti. Eh bien, voilà, me suis-je dit en descendant les escaliers, un fourre-tout à la main. Cela n’est jamais plus simple.

J’ai serré la main/étreint les autres invités. J’ai commencé par vider mon fourre-tout. J’ai sorti les jeux de société, Buckaroo ! et Twister.

J’ai sorti des chapeaux de fête et les ai remis aux invités.

Parky a demandé : « Qu’est-ce que c’est que tout ça ? ». Je lui ai dit que c’était un sac de friandises que j’avais apporté, car c’était son dernier spectacle et j’ai pensé qu’on pourrait faire une petite fête. J’ai sorti un moule à gâteau et j’ai enlevé le couvercle – « Victoria Sandwich ».

Puis je me suis tourné vers David Beckham et a dit : « Je parie que vous avez dit cela plusieurs fois, n’est-ce pas ?

Cela a fait tomber la maison et j’ai su que j’étais dedans.

Je me suis levé et j’ai tiré un party popper sur Sir David Attenborough (ce n’est pas souvent qu’on peut écrire une ligne comme celle-là).

Ensuite, j’ai sorti des fantaisies françaises et une bouteille de sirop d’orange.

Moi : J’ai des assiettes en papier et tout. J’ai du cordial.

Parky (en riant) : Il est cordial.

Moi : Je n’arrive pas à croire que ce soit ton dernier show. Vous les avez tous vus ici, n’est-ce pas ? Fred Astaire. . .

Parky : Ouais.

Moi : Bette Davis.

Parky : Ouais.

Moi : Morecambe et Wise. Tu es le baiser de la mort, quand tu y penses. Combien de temps avons-nous tous ? Nous ne sommes pas là parce que nous sommes bons, nous sommes là parce que nous sommes vivants. (Je me tourne vers David Beckham) Dieu merci, tu es là. Je pensais que j’étais le plus jeune. C’est comme Cocoon, ça.

J’ai alors dit à Parky que, maintenant qu’il prenait sa retraite, je ne voulais pas qu’il devienne raide, alors je lui avais trouvé un travail.

De mon fourre-tout, j’ai sorti un grand manteau jaune lumineux et un chapeau, en gros une tenue de dame sucette. Je lui ai tendu un bâton de sucette pliable et lui ai dit : « C’est à 20 minutes d’une école primaire – matin et soir ».

Ensuite, Parky et moi avons joué une petite scène devant les autres invités où je faisais semblant de traverser une route pendant qu’il faisait semblant de retenir la circulation.

Le public a semblé l’adorer et l’idée s’est déroulée bien mieux que je ne l’aurais imaginé.

J’étais juste soulagé que ma cravate ait l’air bien.

– Extrait de TV : Grandes aventures sur petit écran, par Peter Kaypublié jeudi (HarperCollins).

