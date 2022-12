Le comédien Troy Bond applaudi pour avoir mis Heckler en place après l’avoir traité de raciste

Quand on monte sur scène, il est difficile de plaire à tout le monde. Il va y avoir quelqu’un qui n’est pas impressionné par ce que vous avez à dire. Le comédien Troy Bond a dû vivre une expérience similaire lorsqu’une femme l’a accusé d’être raciste. Au début, il essaie de la raisonner mais bientôt il s’avère que se raisonner va être dur. Le chahuteur n’arrêtait pas de l’appeler, mais Troy ripostait encore plus fort. Il a même poursuivi en disant que rien de ce qu’elle dira ne pourra le blesser. “Il n’y a rien que vous puissiez me dire que je n’ai pas dit à six pouces d’un miroir”, a-t-il déclaré à un moment donné. Finalement, le chahuteur a été escorté et Troy a été applaudi pour la façon dont il a géré toute la situation. Jetez un œil au clip ici:

La façon dont on gère une mauvaise situation en dit long sur la personne. Les utilisateurs des médias sociaux ont été très impressionnés par le comédien. Beaucoup ont mentionné que seul un merveilleux comédien pouvait proposer quelque chose d’hilarant à la volée comme il l’a fait. “Je ne vous aurais pas trouvé sans Reddit. Je suis noir et c’était drôle comme l’enfer et aussi exceptionnellement bien géré. Je vais garder un œil sur plus de contenu », a commenté un utilisateur de YouTube.

Un autre commentaire disait : « Il y a toujours un risque que quelqu’un dans le public gâche une performance en direct. Tellement décevant. Vous sembliez avoir très bien géré la situation.

“Mec, cette vidéo a explosé sur Reddit, et après avoir regardé la version longue, je dois dire que j’adore votre comédie. La façon dont vous travaillez pour la foule sans aucun scénario montre à quel point vous êtes doué pour la comédie », a écrit un troisième utilisateur.

Troy Bond a commencé sa carrière à 17 ans et est maintenant connu comme l’une des stars les plus montantes de la scène comique new-yorkaise. Il est apparu pour la première fois dans une interview d’improvisation rapide du public du Tonight Show avec Jimmy Fallon, l’été avant sa dernière année au lycée. Son humour décalé est devenu viral et lui a donné la confiance nécessaire pour déménager à New York après le lycée. Les gens peuvent profiter de ses concerts de comédie tous les soirs au Gotham Comedy Club, au Greenwich Village Comedy Club, au Comic Strip Live et au Broadway Comedy Club. Les gens peuvent également le regarder sur les petits écrans de Hulu, Netflix et NBC et animer le Trivia Game Show, Reward the Fan.

