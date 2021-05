Le comédien Sunil Pal en difficulté, la FIR a déposé une plainte contre lui pour avoir «diffamé» les médecins au milieu de COVID | Nouvelles des gens

Mumbai: la police a enregistré une FIR contre l’humoriste et acteur Sunil Pal pour avoir prétendument fait des remarques diffamatoires contre des médecins impliqués dans la gestion et le traitement de patients par le COVID-19, a déclaré mercredi un responsable.

La FIR contre Pal a été déposée mardi par la police d’Andheri sur la base d’une plainte déposée par le Dr Sushmita Bhatnagar, chef de l’Association des consultants médicaux, a-t-il déclaré.

Selon la plainte, Pal a fait les commentaires désobligeants présumés contre les médecins lors d’une émission sur une chaîne de divertissement.

Dans sa déclaration à la police, le Dr Bhatnagar a déclaré le mois dernier qu’elle était tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on voyait Pal faire des remarques désobligeantes contre les médecins.

Le Dr Bhatnagar a également accusé Pal d’avoir fait des commentaires désobligeants contre les agents de santé de première ligne.

Pal, dans la vidéo, entend dire: «Les médecins sont une forme de Dieu, mais 90% des médecins ont pris une forme perverse et sont des fraudeurs. Les pauvres ont peur au nom du COVID toute la journée, ils sont humilié et harcelé en disant qu’il n’y a pas de lits, pas de plasma, pas de médicaments, non ceci, non cela. «

La police a réservé Pal en vertu des sections IPC 505-II (déclaration de méfait) et 500 (sanction pour diffamation) et une enquête plus approfondie est en cours, a déclaré le responsable.