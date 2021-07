Le comédien Sunil Pal dit que ce qui est arrivé à Raj Kundra était « nécessaire », appelle les films porno « The Family Man », « Mirzapur »

L’arrestation de l’homme d’affaires Raj Kundra dans une affaire liée à la pornographie a fait parler la ville. Sunil Pal, un comédien et acteur qui est devenu une célébrité après avoir remporté le Great Indian Laughter Challenge en 2005, s’est moqué des programmes Web comme « The Family Man » et « Mirzapur » et a réprimandé les gens pour avoir exploité les restrictions laxistes sur les plateformes numériques.

Alors qu’il s’adressait aux médias, Sunil Pal a été interrogé sur son point de vue sur l’arrestation de Raj Kundra. Il a dit : « Quoi qu’il arrive, cela devait arriver, et c’était nécessaire. Je dis cela parce que les grandes personnes, qu’il s’agisse de séries Web ou d’autres endroits, profitent de l’absence de censure. La web-série réalisée ces jours-ci ne peut pas être regardée à la maison. Je voudrais souligner spécifiquement que je déteste vraiment 3-4 personnes comme Manoj Bajpayee. Quelle que soit la taille d’un acteur Manoj Bajpayee, je n’ai jamais vu un plus « badtameez » et « gira hua insaan »

Il a ajouté : « Le pays vous a décerné le Prix du Président et que faites-vous pour le public familial ? Vous faites une web-série où la femme a une liaison avec un autre homme et vous avez une liaison ailleurs, la fille mineure parle de son petit ami et le petit fils se comportent plus vieux que son âge. Est-ce à quoi ressemble une famille? Maintenant, ils ont arrêté la saison et les gens se demandent ce qui s’est passé à Lonavala. Que se passe-t-il? Tout cela doit se produire. Que vous reste-t-il montrer? »

Sunil Pal faisait référence à la populaire série originale Amazon Prime Video de Raj et DK, The Family Man, saison 1. La saison 2 de l’émission est sortie en juin de cette année.

Pour les non-spécialistes, en 2010, Sunil Pal a écrit et réalisé un film comique, « Bhavnao Ko Samjho », qui mettait en vedette un nombre record de 47 comédiens dont Siraj Khan, Johnny Lever, Raju Srivastav, Kapil Sharma, Navin Prabhakar, Ahsaan Qureshi et beaucoup plus.