Le comédien Stavros Halkias s’éclate avec « Let’s Start a Cult »

Le comédien, écrivain et podcasteur né à Baltimore, Stavros Halkias, était destiné à être sous les projecteurs. Il a commandé un micro à l’âge de 3 ans. Aujourd’hui, il propose une comédie authentique et non filtrée qui fusionne ses racines gréco-américaines avec des plaisanteries d’observation pointues. Il est en passe de devenir un classique culte.

Également connu pour son travail exceptionnel auprès des foules, Halkias est sur le point d’être reconnu pour une autre réalisation : celle d’acteur. À partir du 25 octobreles fans pourront voir Halkias jouer au cinéma dans « Démarrons une secte. » Centré sur son personnage Chip, un membre inadapté d’une secte qui rate un rendez-vous avec un suicide rituel, le film indépendant extrait la joie d’un endroit sombre.

Aujourd’hui, le tapis rouge est déroulé pour la première du film à Los Angeles au Harmony Gold Theatre de West Hollywood, où les acteurs et l’équipe, dont le réalisateur Ben Kitnick, qui a co-écrit le film avec Halkias et Wes Haney (qui est également co-star) — célébrera le succès de leur création. Ces copains, accompagnés de leurs drôles d’amis, sont partis s’amuser dans les Catskills et ont fini par monter un film incontournable qui vous transporte dans un road trip plein de rires maniaques, de rires réconfortants et même de quelques rires pleurants. Nous avons récemment parlé au téléphone avec Halkias, 35 ans.

« Avoir l’opportunité de faire un film comme celui-ci, c’est presque comme vivre un rêve d’enfant », déclare Halkias. (Stefan Vleming)

Après des années de ton des photos sociales torrides, c’était l’impression c’est vrai qu’il y avait une scène d’amour dans « Let’s Start a Cult ». jeCela n’aurait pas été un très bon service si nous n’avions pas vu ce corps.

Amen, ma sœur.

D’où vient toute votre confiance ?

Je ne sais vraiment pas. Je pense que c’était le manque de confiance en soi quand j’étais enfant. J’étais ce gamin qui portait une chemise dans la piscine et puis je me disais : il n’y a aucune raison d’être comme ça. Peut-être que je ne suis pas le gars le plus sexy, mais il y a un très petit pourcentage de personnes sexy, alors j’ai surmonté ce manque de confiance très tôt. Être le clown de la classe quand j’étais enfant m’est venu naturellement et cela m’a attiré beaucoup d’attention. Quand j’ai commencé à recevoir une attention positive simplement en faisant ce pour quoi j’étais doué, cela a en quelque sorte nourri la confiance en tout cela. C’est comme une « histoire d’origine de clown » classique où le fait d’être un enfant drôle vous a fait remarquer. Une fois que j’y ai goûté, je n’avais pas besoin de grand-chose pour démarrer. Et heureusement, j’avais une mère immigrée très solidaire qui pensait que j’allais faire partie de ces enfants qui iront à Harvard à 12 ans. Elle me soutenait beaucoup trop.

Vous avez une gamme tellement surprenante et c’est vraiment amusant à regarder. Est-ce que jouer est quelque chose que vous avez toujours fait ?

Merci. J’ai toujours été en quelque sorte intéressé. J’aime tellement le stand-up, mais bien avant de penser que le stand-up était une option viable, j’aimais jouer le rôle. J’ai participé à de nombreuses pièces de théâtre à l’école et je faisais des lectures dans mon église quand j’étais un jeune garçon grec orthodoxe pieux. J’ai littéralement fait des choses devant des gens. Mes parents racontent cette histoire : quand j’avais 3 ans, il y avait un festival grec en face de chez nous. Il se trouve que nous vivions à un pâté de maisons de notre église et qu’ils avaient une zone de loisirs dans laquelle ils organiseraient le festival. Le groupe a commencé à jouer une chanson que j’aimais beaucoup quand j’étais bébé, que je chantais pour mon bébé. parents, alors je me suis levé, je suis monté sur scène et j’ai demandé le micro. J’avais 3 ans et je n’avais pas peur du tout et je me disais simplement : « Oh, ma chanson est diffusée ! C’est à mon tour de chanter devant tout ce monde ! Je pense que cela vous montre que parfois, vous ne pouvez tout simplement pas faire autrement que ce que vous aimez et qui vous êtes.

Stavros Halkias dans le film « Commençons une secte ». (Groupe MPI Media / Dark Sky Films)

Le premier festival de bébé.

J’étais une frimeuse depuis ma naissance. Je pense que la première fois que j’ai eu ce buzz, c’était à cause d’une pièce de théâtre à l’école ou en faisant quelque chose de particulièrement drôle. Jusqu’en sixième année, j’ai suivi un programme de théâtre, puis après cela, j’ai décidé que j’allais devenir sportif. C’était l’une des pires décisions que j’ai jamais prises. J’étais comme, je n’agiss plus pour moi. Je vais devenir professionnel dans le football ou le basket-ball. Je ne pouvais même pas débuter dans ma ligue religieuse grecque, mais je pensais que je pourrais accéder à la NBA.

Je pense que tu pensais pouvoir accéder à la NBA, c’était peut-être le comédien en toi qui essayait de t’en sortir.

Ouais, c’était une grosse erreur. Mais ensuite je me suis lancé dans la comédie à travers ces films classiques comme « Animal House » ou quoi que ce soit avec Adam Sandler, Chris Farley, Will Ferrell, Danny McBride et tous les films d’Apatow. Je pense que mon amour du métier d’acteur drôle est antérieur à mon amour de la comédie, mais c’est ce qui m’a amené au stand-up. Avoir l’opportunité de faire un film comme celui-ci, c’est presque comme vivre un rêve d’enfant. je veux faire mon Billy Madison. Je veux faire mon truc vraiment idiot.

Pensez-vous que jouer plus fréquemment a changé votre comédie ?

Je pense que c’est définitivement le cas. Avec le stand-up, j’étais un comique très axé sur la punchline, et je pense que beaucoup de gens me connaissent grâce au travail de foule, qui se développe avec le temps, mais ce n’est pas comme si je donnais une performance énorme. Il s’agit plutôt d’être rapide et des trucs comme ça. Je pense que jouer m’a vraiment aidé parce que cela me rend beaucoup plus conscient de mon visage, de mes mouvements et de la façon dont j’apparais à quelqu’un d’autre. Jouer est ce médium visuel et vous êtes tellement conscient que quelqu’un d’autre va le regarder. Le stand-up est aussi visuel, mais quand je fais du stand-up, j’essaie juste d’être aussi drôle que possible.

Je paierais pour voir la bande-annonce de « Let’s Start a Cult ».» Comment est né ce film ?

Ben Kitnick, qui l’a réalisé, et mon co-star Wes Haney, nous en avons tous fait une version courte, il y a peut-être cinq ou six ans. Nous avons travaillé dessus et l’avons écrit ensemble pendant six mois à un an, et ce fut une expérience formidable. Nous voulions juste faire quelque chose d’amusant et de drôle, et les sectes sont vraiment drôles. Les gens délirants sont les meilleurs et je pense que beaucoup de comédie vient de votre surprise chez les autres. La façon dont pensent les gens dans les sectes : on ne peut pas y appliquer de logique et ça va vous faire rire. J’aime les cultes et je les trouve super drôles, mais ce n’est pas comme si quelqu’un rêvait de ce projet depuis 10 ans. C’était plutôt : C’est drôle, nous aimons tous travailler ensemble, nous aimons tous les comédies stupides et percutantes de 90 minutes, n’y réfléchissons pas trop. Faisons-le. Nous avons réuni un groupe de gens drôles, avons créé un petit Airbnb dans les Catskills et nous avons en quelque sorte improvisé un film. Nous avions une structure lâche et nous avons eu tellement de plaisir à le faire. J’adorerais que cela représente une grande partie de ma carrière à l’avenir, en réalisant simplement une poignée de comédies vraiment stupides, amusantes et rapides.

Prendre une page du filmcomment pensez-vous pouvoir atteindre la meilleure version de vous-même ?

Oh, excellente question. Eh bien, si nous sommes honnêtes, nous arrêterons probablement de nous divertir et de manger des légumes, de marcher et de faire de l’exercice. Nous chercherons cependant un juste milieu, car je pense que la meilleure version de moi-même est un gars qui peut faire des trucs drôles, que ce soit du stand-up, de la télévision ou des comédies stupides pour le reste de sa vie. Je pense que c’est la meilleure version de moi-même. J’espère vraiment que les gens verront ce film parce que je pense que mon bien-être en dépend.