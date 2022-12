Le comédien Sean Lock laisse fortune à sa femme et à ses enfants après sa mort d’un cancer

Le COMÉDIEN Sean Lock a laissé une succession évaluée à plus de 4 millions de livres sterling.

Le favori du panel, décédé d’un cancer à l’âge de 58 ans l’an dernier, a légué sa fortune à sa femme, Anoushka, et à leurs trois enfants.

L’héritage était détenu dans une fiducie, ont révélé les registres d’homologation.

Sean était surtout connu en tant que capitaine d’équipe dans la série 8 Out of 10 Cats, animée par Jimmy Carr.

Mais il est également apparu sur QI, The Last Leg, Have I Got News for You et The Big Fat Quiz of the Year.

Sean a quitté l’école au début des années 1980 et a commencé à travailler sur des chantiers de construction, mais a développé un cancer de la peau, qu’il a imputé à une surexposition au soleil.

Il a récupéré et a décidé de se concentrer sur une carrière dans la comédie.

Des stars de la comédie, dont Bill Bailey et Ricky Gervais, ont rendu hommage après sa mort.