Le comédien Sam Morril a Twitter pensant qu’une “bonne blague trans” a finalement été racontée

Une «bonne blague trans» a-t-elle enfin été dite? Twitter semble le penser, car un extrait du nouveau spécial Netflix de Sam Morril, Same Time Tomorrow, est devenu viral pour toutes les bonnes raisons. Ces derniers temps, des comédiens comme Ricky Gervais et Dave Chappelle ont violé de manière flagrante le principe éthique de ne jamais frapper, faisant des blagues désagréables sur les personnes transgenres. Ils ont reçu des réactions négatives dans la même mesure sur Twitter, avec leurs légions de fans prônant une idée erronée de la comédie et de la liberté d’expression. Les blagues de Morril, cependant, prouvent que la communauté trans, comme toute autre, est parfaitement capable de prendre une blague qui ne cherche pas à les déshumaniser.

Dans le morceau, Morril prend un homme transphobe se plaignant de la nageuse trans Lia Thomas, et souligne à quel point l’homme ne se soucie pas vraiment des nageuses.

Sam Morril a écrit une émission spéciale d’une heure sur Netflix qui est drôle comme l’enfer mais qui ne tombe jamais. Un brillant antidote à la foule “Cancel Culture Killed Comedy”. https://t.co/2NVKwyQQLP – Julie S. Lalonde (@JulieSLalonde) 3 septembre 2022

Cis mec avec une bonne blague sur les femmes trans. Vous aimez le voir. Travail de qualité @sammorril. pic.twitter.com/eyTsCtREW3 — Jesse Thorn ‍♂️ (@JesseThorn) 3 septembre 2022

Ricky Gervais – Je me moque des personnes trans parce qu’en tant qu’humoriste, c’est mon travail de provoquer une réaction et de lancer une discussion. Voici Sam Morril qui fait exactement cela sans frapper. https://t.co/wm3sQj1ezU — hogmagandy️‍️‍⚧️ (@hogmagandy) 3 septembre 2022

Imaginez faire une blague trans qui ne se moque pas de la personne trans ! Je pensais que c’était impossible ! – Keithachu (@GeekBury_nz) 3 septembre 2022

La communauté trans qui aime Sam Morril n’était pas quelque chose que j’ai vu venir et j’adore ça putain https://t.co/ijBchCOkJc – garçon colombien (@AyeOreoBoy) 3 septembre 2022

Cela survient à peine des mois après que Dave Chappelle a de nouveau courtisé la controverse en faisant des blagues transphobes et homophobes. La situation a fait boule de neige lorsqu’un de ses spectacles à Minneapolis a dû être déplacé vers un autre lieu après une réaction violente du public. Le comédien a ensuite fait une apparition surprise lors d’un spectacle à New York où il a rejoint Chris Rock et Kevin Hart.

Selon le Tribune, Chappelle avait qualifié ceux qui avaient protesté contre son émission précédente de petit groupe de “fous transgenres”, et avait également qualifié la variole du singe de “maladie gay”.

